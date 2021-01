Isko aprub turukan ng Sinovac

Payag umano si Manila Mayor Isko Moreno na mabakunahan kontra COVID-19 sa harap ng publiko, kahit ito gawa ng Sinovac, isang Chinese biopharmaceutical company, kung inaprubahan ito ng gobyerno.

Aniya, noong una ay ‘half-hearted’ ito sa gamot pero nagbago ang kanyang opinyon nang kaparehas na vaccine ang ibinigay kay Indonesian President Joko Widodo.

“This is now my personal belief. Sertipikahan ng FDA (Food and Drug Administration) at ng mga espesiyalista ng ating bansa na ito ay ligtas at nagkamit ng EUA (emergency use authorization), anuman ang product na ‘yan, kahit saan pa sila galing, at ‘yung ating mga espesiyalista have affixed their name and signature there, ituturok ko sa katawan ko,” ayon kay Moreno.