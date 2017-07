Isko in-appoint ni Duterte

Dalawampung bagong opisyal ng pamahalaan ang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa puwesto ngayong buwan ng Hulyo, kabilang ang isang talunang senador at kongresista.

Ang dalawa sa binigyan ng puwesto ni Pangulong Duterte ay si dating

Vice Manila Mayor Isko Moreno na natalo sa pagka-senador noong 2016 elections.

Si Moreno ay itinalaga ni Duterte bilang Board of Directors ng North Luzon Railways Corporation noong Hulyo 12.

Itinalaga rin ni Duterte si dating Caloocan Congresswoman Mary Mitzi Cajayon-Uy bilang Executive Director ng Council for the Welfare of the Children sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Si Cajayon at natalo sa pagka-kongresista.