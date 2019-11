Isinakay sa ‘Ghost Train’ part 2

MGA ka-Misteryo ­paksa natin ang ­imbitasyon kay Remuel na ­sumakay sa Ghost Train na ­humantong sa isang malaking istasyon sa Southern Tagalog.

Pagdating sa animo’y grand station ng tren, biglang may lumapit kay Remuel.

Patuloy ang pag-usisa ng #TeamMisteryo sa kuwentong ­karanasan ni Remuel.

Team Misteryo: “Ano na ang nangyari pagsapit mo sa grand train station?”

Remuel: “Nilapitan ako ng isang lalaki na ­karaniwan ang taas hindi tulad ng unang sumundo sa akin sa bahay.”

Team Misteryo: “Paano na ang ­sumunod na nangyari? May ­ipinakita ba sayo?”

Remuel: “Oo dinala ako sa isang laboratoryo na may nakahigang ET o Alien ­being, parang mas sakit.”

Team Misteryo: “Anong ginawa sa Alien?”

Remuel: “Mukhang under observation. ­Tapos dinala ako sa isang museum. May ­ipinakitang preserved o mummified body ng ET. Nakahiga at malaki mga 8-10 feet ­approximately.”

Team Misteryo: “Ano pa ipinakita sa’yo?”

Remuel: “Pagkatapos nu’n, may kumaway sa akin isang babae mukhang tour guide din at inilibot ako sa grand station. I’ve seen some familiar faces pero hindi ko sila kilala by names but it looks like they know me.

Ki­nawayan nila ako and they’re all smiling, pagkatapos nu’n para akong ­hinigop ng kakaibang ­puwersa at nagising na ako. It could be dream but I know it’s real.”

Ang kuwentong ­karanasan ni ­Remuel ay maituturing na ­Astral travel dahil may interaction sa mga ­nakita niyang nilalang and for me it’s real in other dimension.

***

Para sa inyong mga kuwentong karanasan, mag-email sa TeamMisteryo2019@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsiba­yan.com at abante.com.ph.