Isinabay sa putukan: Angelica inilantad bigotilyong dyowa

Ang dami talagang tunay na kaibigan ni Angelica Panganiban. At sila talaga ang mas unang nagiging masaya kapag masaya ang ‘friend’ nila.

Anyway, ‘pasabog’ nga ang turing ni Kim Chiu sa inilantad ni Angelica sa Instagram, kasabay ang pagbubukas ng Bagong Taon, o ng 2021.

Kasi nga, bagamat marami sa mga kaibigan niya ang nakakaalam na maligaya ang puso ni Angelica ngayon, pero hinayaan nila ito na ilantad sa tamang oras ang lahat.

At yes, ang Bagong Taon nga ang napiling okasyon ni Angelica, para ipaalam sa lahat na buhay na buhay ang puso niya. At sorry na lang, dahil hindi si Zanjoe Marudo ang lalakeng nagpapatibok ng puso niya.

“Kung isa kang pelikula, sana, wala kang ending…” ang mala-titulo ng pelikulang paandar na caption niya sa photo na nagtutukaan sila, na ang background ay ang namumulang epekto ng mga paputok.

Anyway, hindi naka-tag ang lalake, kaya pahulaan ang lahat kung sino ang masuwerteng boylet. Wala ring sinabi si Angelica kung sino talaga siya.

Ang mga netizen na rin ang nag-imbestiga sa identity ng lalake. At base sa pagsasaliksik nila, ang Gregg Homan daw ang pangalan ng lalake, na nagtatrabaho, o naka-base sa Subic. At yes, kulot at bigotilyo ang dyowa ni Angelica, ha!

Naka-private ang Instagram account ni Gregg, pero makikita mo na ang mga nagpa-follow sa kanya ay ang mga malalapit na kaibigan ni Angelica, sina Kim, Bela Padilla, Glaiza de Castro, Cherry Pie Picache.

Anyway, heto nga ang bonggang mensahe, reaksiyon ng mga kaibigan ni Angelica.

“Ayan naaaaa!” tumitiling sabi ni Angel Locsin.

“Anak ng!!!!!!!!!!!! Eto na!!! Ang saya ko para sayo!!!!!!!” sabi naman ni Barbie Imperial.

“Love ko kayo masaya akooooooooo!” hirit naman ni Arci Munoz.

“Pasabog!!!!!!” ang sigaw ni Kim.

“Ayan naaaaa!” sey ni Glaiza.

Umabot na nga sa kulang-kulang 6,000 ang nagbigay ng mensahe, reaksiyon, na lahat ay tuwang-tuwa sa pagkakaroon ng dyowa ni Angelica.

Well, ang susunod ngang aabangan, kelan ang kasal?

Barbie, Diego magkasama sa ‘Bagong Taon’

Anyway, dahil sa comment ni Barbie sa IG post ni Angelica, siya naman ang pinagbalingan ng mga fan, na ang tanong nila, ‘kelan niya ipi-flex ang relasyon naman daw nila ni Diego Loyzaga?

“Sa’yo rin ilatag mo na! Be proud dahil alam mo naman na mahal niyo ang isat isa. Basta nagmahal ka!” sabi ng ibang fan.

“i-flex moh na rin kasi si @diegoloyzaga hahaha!” hirit pa ulit ng isa.

“@msbarbieimperial flex Mona din si diegs!” utos pa ng isa.

Anyway, sa IG post ni Barbie na nasa swimming pool siya, mababasa ang comment ni Dieog ng emoji na ‘camera’. Meaning, siya ang kumuha ng mga photo na `yon.

At siyempre, sinagot naman ito ng Barbie ng panibagong emoticon.

Well, sa ganung chika ay happy na ang mga fan. Tukso nga nila kay Barbie, napaka-guwapo naman dawn g photographer nito, na si Diego nga, at sana raw all, may dyowang macho.

Dami ngang gustong humiram ng long hair ni Barbie, na sobrang haba, dahil nga kay Diego.

Anyway, pareho ng IG story sina Barbie at Diego, na ang setting nga ay dagat. So, magkasama sila sa pagsalubong ng Bagong Taon.

Oh, well, sana nga ay mapuno ng pag-ibig ang ‘Year of the Ox’!