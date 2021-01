‘ISDApp’ ng Globe laking tulong sa mga mangingisda

Magandang balita sa mga mangingisda ang hatid ng Globe sa pakikipagtulungan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) ng Region IV-A at sa National Fisheries Research and Development Institute (NFRDI).

Dahil ito sa nilunsad na ISDAp ng nangungunang telecommunications company sa bansa.

Mula sa developer nitong iNON IT Solutions, ang ISDApp ay naglalayong matulungan ang mga komunidad ng mangingisda sa paghahatid ng pinakabagong lagay ng panahon sa kanilang lugar.

Sa pamamagitan ng community application na ito, mas mapaplano nang maigi ng ating mga mangingisda ang kanilang pagpapalaot nang hindi na nangangailangan ng smartphone o internet connection.

Ang pilot testing ng nasabing app ay magaganap sa unang bahagi ng taon.

Nasa 300 mangingisda sa pitong barangay sa baybayin ng Sariaya, Quezon ang unang makikinabang sa naturang app.

“Nagkakaroon ng mahigit 20 bagyo sa bansa natin taun taon, ang ISDApp ay dinevelop para magsilbing karagdagang tulong sa mga kababayan nating mangingisda,” paliwanag ni Yoly Crisanto, Senior Vice President para sa Corporate Communications at Chief Sustainability Officer ng Globe.

Para magamit ang app, ang community leader ng bawat lugar ang siyang magiging community controller.

Ang ISDApp ay ii-install sa kanyang smartphone na siya namang magbibigay ng ISDApp community number para sa kanilang lugar. Dito maaaring mag-register nang libre ang iba pang mga mangingisda sa komunidad sa pamamagitan ng SMS o text message.

Ang developer ng app, iNON IT Solutions, ang kauna-unahang Filipino team na nanalo sa NASA Space Apps Challenge noong Oktubre 2018 kung saan ISDApp ang kanilang ginawang entry.

Ginawaran ang iNON ng Global Winner in the Galactic Impact category. Suportado ng Globe ang United Nations Sustainable Development Goals, partikular ang UN SDG No. 9 at 11 kung saan binibigyang importansya ang “innovation” at pagtataguyod ng “sustainable” na mga siyudad at komunidad.