Isdang galunggong nga adunay formalin, dili makasulod sa PH – Palasyo

Gipaniguro sa Malacañang nga dili makalusot sa nasud ang mga imported nga isdang galunggong nha giigong adunay formalin.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque nga tanang pagkaun nga mosulod sa nasud moagi kini sa kuti nga pakisusi sa mga ahensya sa kagamhanan.

Matud niya nga aduna kini phytosanitary measures nga gipatuman ang kagamhanan aron pagsiguro nga luwas kan-on ang mga mosulod nga produkto ug pagkaun sa nasud.

Gawas niini, matud ni Roque nga sigurado nga makaabot sa Department of Agriculture (DA) ug Department of Health (DOH) ang isyu ug dili motugot kini nga makasulod ang mga kontaminadong mga isda.

“I think the DA and the DOH have heard this allegations and I dont think that the government will allow the entry of these tainted fish products,” matud ni Roque.

Ang mga imported nga usdang galunggong giingong gikan sa China ug aron magpabilin ang ka presko niini giinging butangan kinig formalin ug ibaligya sa kamerkadohan.