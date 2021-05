Isda nakasuot ng wedding ring

Hanep ang pormahan ng isang maliit na isda na natagpuan ng isang diver sa Pacific Ocean.

Ayon kay Susan Prior, isang travel writer na nakatira sa Australia, namataan niya ang isang mullet fish habang siya’y nagda-diving sa Norfolk Island.

Dito niya napansin na may nakasuot na gintong wedding ring sa maliit na isda, na tantsa niya’y nagkakahalaga ng libong dolyar.

Normal na aniya na matagpuan ang mga isda na may nakasukbit na plastic ngunit kakaiba na makadampot ito ng gintong singsing.

“This one looked a shiny metallic gold, with a lot less algal growth compared to the plastic ones,” saad ni Prior.

Naalala din ni Prior na isang residente ng Norfolk Island ang nawalan ng wedding ring, at posibleng nasa isda na ang naturang singsing.

Tingin ng travel writer, nasuksok sa isda ang singsing habang naghahanap ito ng pagkain sa buhangin ng karagatan. (Ray Mark Patriarca)