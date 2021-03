Isang taon matapos ang lockdown! Masanay na sa COVID

AMINADO si vaccine czar Carlito Galvez Jr., na hindi “instant” na solusyon ang vaccination program ng pamahalaan para wakasan ang pandemya kaya’t kailangang masanay ang mga tao na mabuhay ng may COVID-19.

Sa isang pahayag, sinabi ni Galvez na dapat matutuhan ng mga tao na mabuhay ng may COVID-19 sa pali­gid hanggang tuluyang maglaho ang virus nito.

“We must also keep in mind that the vaccine program will not put an immediate end to the health crisis,” ayon pa sa chief implementer ng National Task Force Against Covid-19.

Dahil dito kung kaya’t mahalaga aniyang iwasan ito sa pagsunod sa standard health protocols bilang pa­ngunang linya ng depensa laban sa virus.

Tiniyak din ni Galvez sa publiko na ginagawa ng pamahalaan ang lahat para matugunan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa sa pamamagitan ng mas pinagbuting sistema sa testing, contact tracing, treatment at isolation capacity.

“And as we ramp up the implementation of our vaccine program starting with our health workers, ­inoculating 1 million Filipinos is only the beginning of our aggressive and sustained campaign to achieve herd immunity and finally put an end to the pandemic,” pagtitiyak pa ni Galvez. (Mia Billones/Prince Golez)