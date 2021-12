Isang produkto kada bayan tinulak ni Win

Para mapalago ang mga maliliit na negosyo o ‘yung mga tinatawag na micro, small and medium enterprises (MSMEs) na tinaguriang ‘backbone of the Philippine economy’, isinusulong ni Senador Win Gatchalian ang pagsasabatas ng ‘One Town, One Product (OTOP) Philippines’ sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2366 o ang One Town, One Product Philippines Act.

Layunin ng panukala na ibangon ang mga negos­yong pinadapa ng pandemya, lalo na ang mga nasa kanayunan, upang makalikha ng mga trabaho at makapagbigay ng iba’t ibang livelihood opportunities. Sa ilalim ng OTOP Philippines Program, hinihikayat ang paggamit ng mga materyales na gawang lokal pati na rin ang mga itinuturing na local skills and talents.

Sakop nito ang mga processed food, produktong ginawa sa tradisyonal na paraan, wellness products at cosmetics, agriculture-based na produkto gaya ng kape at cacao, at mga serbisyong tulad ng hilot, pag­lililok, at iba pa. (Dindo Matining)