Isang Pasasalamat #LabanLeni

Sa wakas! Matapos ang halos limang taon, tuluyan nang natuldukan ang election protest na inihain ni Mr. Bongbong Marcos laban sa halal at nag-iisang Pangalawang Pangulo, si Vice President Leni Robredo. Sana dire-diretso na ang mga ganitong eksena—sana sa araw-araw na lumalaban tayo para sa ating bayan, laging may ganito kagandang balita para lalong lumakas ang ating loob na magpatuloy.

Noong araw ng Martes, ibinahagi ni VP Leni ang kanyang mensahe tungkol sa pagkakadismiss ng protesta. Maliban sa pagpapasalamat sa suporta, ipinaalala ni VP Leni ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng ating trabahong maglingkod sa ating kapwa lalo sa panahon ng pandemya. Narito ang ilang bahagi:

“Mula umpisa kahit may electoral protest, we have not allowed it to distract us from the more important work of serving our people. Nakita niyo naman siguro iyon na kahit nandoon iyong kaso, hindi natin pinayagan na maging hadlang siya sa trabahong ginagawa natin.

But the affirmation that we received from the PET today will allow us to focus more on the more important work of serving our people. Lalo itong magpapalakas ng ating pagkilos at pagtulong, lalo na ngayong panahon ng matinding krisis.

Taos-pusong nagpapasalamat tayo sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng mga nanindigan, sa lahat na nagtiwala. Kayong lahat ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob at tibay ng paninindigan in all the more, parang four and a half years na nandiyan iyong kaso. Kaya para sa amin, hindi lang ito tagumpay ko, hindi lang ito tagumpay ng aming team, pero tagumpay ito nating lahat.

Now that this issue has been definitely settled, ang hinihingi ko lang sa lahat, pati lalo na siguro sa supporters natin is to put this rancor behind us and let us move forward together.

Maraming, maraming pinagdadaanan ang ating bansa ngayon. Marami tayong kahirapan na pinagdadaanan, isantabi muna natin. Isantabi muna natin iyong mga sama ng loob, isantabi muna iyong mga hindi pagkakaintindihan, isantabi muna iyong away kasi maraming umaasa sa atin.

So ako, hinihikayat ko ang lahat na let us join hands, let us unify, let us focus on the work in front of us. Iyon nga, sana pagkatapos nitong pagtuldok na ito, unahin na muna iyong mga pangangailangan ng mga umaasa sa atin.”

Muli, maraming, maraming salamat sa lahat. Patuloy lang ang laban—laban para sa katotohanan, at laban para sa kaayusan ng buhay at karapatan ng bawat Pilpino.