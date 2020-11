Isang pamilya, isang bansang handa sa sakuna

Hindi ko malimutan ang mga narinig kong panaghoy ng ating mga kababayan sa Cagayan na humihingi ng tulong na sagipin sila mula sa lampas-taong baha.

Kaya noong Lunes nagfile ako ng resolution. Hinimok ko ang Senado na imbestigahan ang mga illegal logging, land-grabbing at walang warning na pagpapakawala ng tubig sa Magat dam na posibleng naging dahilan ng matinding pagbaha sa Cagayan, Isabela, at pati na sa Marikina City noong bagyong Ulysses.

Hindi na bago sa atin ang mga ganitong sakuna. Ilang bagyo, lindol at iba pang mga kalamidad ang dumaan sa ating bansa. Malaki ang responsibilidad at obligasyon ng gobyerno para mapaunlad ang ating disaster preparedness at response.

At bilang mga mamamayan, pwede tayong tumulong kahit sa simpleng paraan para mapanatiling ligtas at handa ang ating pamilya laban sa sakuna.

1. Ilagay sa waterproof na envelope o organizer ang mga importanteng dokumento gaya ng birth certificate, titulo ng lupa, passbook, at iba pa.

2. Maghanda ng emergency go bags. Kung kaya ay bawat myembro ng pamilya ay dapat mayroon nito. Ano ang laman? Dapat may ekstrang damit, flashlight, pito (whistle), kapote, battery, biskwit o tsokolate, at first aid kit. Ang heads of the family ay nakatoka na maghanda ng galon ng malinis na tubig.

3. Ilista ang mahahalagang numero na pwedeng tawagan in case of emergency gaya ng number sa barangay na kinabibilangan, pinakamalapit na police station, fire station, pati na ang numero ng NDRRMC, DSWD, at Philippine Coast Guard. Kung may smartphones kayo pwedeng idownload ang aking typhoon emergency hotlines sa facebook page ko: Senator Risa Hontiveros.

4. Makinig at magmonitor ng weather updates sa TV, radyo o internet. Makakatulong ito para malaman natin ang mga babala ng ahensya at kung kasama ba ang ating lugar kung saan nakataas ang typhoon warning signals.

5. Makiisa sa anumang paglikas sa inyong lugar. Itaas na ang mga mahahalagang gamit habang may oras pa. Magsagawa ng orientation o meeting tungkol sa plano ng buong pamilya kada may sakuna o emergency gaya ng bagyo o lindol. Masisigurado nitong aligned ang lahat pagdating sa emergency situations.

Delubyong maituturing ang nangyaring pagbaha matapos ang bagyong Ulysses at pwede pang mangyari ulit ito kung di natin tutmbukin ang puno’t dulo ng problema at aaksyunan ito.

Umaasa ako na ang inihain kong resolusyon ay i-aadopt sa Senado para wakasan na ang paulit-ulit na nangyayari sa ating bansa kada may kalamidad na tumatama.