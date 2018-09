Isang paglilinaw ukol sa Kasaysayang Pangmadla

Nitong nakaraang tatlong araw, mga 150 delegado ang dumalo sa annual confe­rence namin sa Philippine Historical Association upang pag-usapan ang paglalapit ng kasaysayan sa madla sa pamamagitan ng Public History. Nagkaroon din kami ng halalan at nahalal si Dr. Ma. Luisa Camagay na bagong pangulo ng kapisanan. Malaki ang pasasalamat ko bilang P.R.O. kay VP Fernie Santiago bilang conference convenor, kay Kalihim Jonathan Balsamo, sa iba pang bahagi ng lupon at mga kasapi na nagpagod upang maidaos ang kumperensya, at kay Mana­ger Ryan Palad ng GSIS Museo ng Sining para sa aming pinagdausan.

Sa aking pagtatangka na bigyan ng depinisyon ang Kasaysayang Pangmadla, aking sinulat sa Manila Times nitong mga nakaraang araw batay sa ilang nabasang aklat, “Public History is the practice of bringin­g history closer to the people. Therefore, it is a very broad field covering history-telling in the traditional media and the social media; in comic books and children’s books; in the arts and cinema; in monuments and museums, in stamps; coinages and paper money; and even in events. Simply put, it is the telling of history using public platforms and the most current technologies of a certain era.”

Noong Huwebes, sa aking lekturang pamplenaryo sa pagbubukas ng kumperensya, aking binanggit na isang kaki­lala ang nagkomentaryo sa Facebook na para sa kanya may malaking problema ang aking pakahulugan. Sapagkat sa sobrang mapanaklaw ng depinisyon, magiging bahagi ng kasaysayang pangmadla ang ilang pambabaluktot sa kasaysayan na ginawa sa isang nakaraang tete-a-tete, o ang ilang mga kabalbalan sa mga Facebook at YouTube video. Paano naman kaya ang may propagandang politikal? Kung may kuwestiyon sa kung sino ang kapangyarihang tumutus­tos nito? Sa una kong sagot sa kanya ay sinabi kong oo sapagkat talaga namang tunggalian ng mga pananaw ang kasaysayang pangmadla.

Ngunit sa aking pakikipagdiskusyon sa kaibigan kong si Prop. Van Ybiernas, kami ay sumang-ayon sa isa’t isa na hindi sapat na pagsasapubliko ng mga kuwento ng nakaraan ang kasaysayang pangmadla. Kailangang liwanagin na hindi ang salitang ‘madla’ ang dapat magdala ng kahulugan ng ‘Kasaysayang Pangmadla’ kundi ang salitang ‘kasaysayan’.

Ibig sabihin, kahit pinapaikli mo ang mga kuwento ng kasaysayan sa iba’t ibang paraan tulad ng mga artikulo o kolum (tulad nitong Xiao Time) TV segments, YouTube videos, ay nagsisilap ka pa ring gamitin ang pagkilatis sa mga batis o sources na ginagamit kung totoo ba ng dokumento (external criticism) at kung nagsasabi ba ng totoo ang nagsulat ng dokumento o nagkuwento (internal criticism). Kung ito ay hindi umaayon sa tamang metodo ng kasaysayan, hindi dapat ito tawaging ‘kasaysayan’, akademiko man ito o pangmadla, sinuman ang tumustos nito o anuman ang agenda nito.

Lahat naman ay may agenda at wala namang hindi nagkakamali, pero kailangan nagsisikap pa ring sabihin ang katotohanan.