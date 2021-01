Isang maligayang bagong taon!

Hindi natin maikakaila ang mga malalaking pagsubok at pagbabago na dala ng taong 2020 sa ating lahat, At dahil dito, marami sa atin ang napuno ng pangamba at kalungkutan.

Marami rin sa atin ang napalayo sa kani-kanilang mga mahal sa buhay.

Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ako ay patuloy na humahanga sa tapang at tibay ng loob ng ating mga kapwa Pilipino, lalung-lalo na ang ating mga kababayang frontliners, tourism workers, at OFWs na lubusang naapektuhan ng pandemya.

Bilang pasasalamat sa kanilang sakripisyo, naglabas ang ating tanggapan ng mga video na nagbibigay pugay sa ating mga kababayan na nagsusumikap na magbigay serbisyo sa gitna ng sakuna.

Ang mga video na ito ay nilapatan ng mga skita na awiting mula sa mga kinikilalang OPM artists.

Nagsimula ang programang ito noong Abril nang aming ilabas ang #WeSmileAsOne video.

Sa tulong ng iba’t-ibang contributors, nakagawa kami ng isang maikling tribute na may iisang mensahe: na sa likod ng mga face masks na ating nakikita ay ang mga bayaning patuloy na nakikipaglaban para sa atin. Ako ay lubos na nagpapasalamat kay Ely Buendia ng Eraserheads sa pagpapahintulot na gamitin ang kanyang awiting ‘With A Smile’ at kay Bea Lorenzo sa pagbibigay ng bagong buhay sa naging areglo nito.

Ito rin ang naging mensahe ng aming ilabas ang #ArawNgKalayaan2020 video na nagbibigay pugay sa ating Overseas Filipino frontliners.

Tunay na maipagmamalaki ang ating pagiging Pilipino nang makita ko ang tapang at alaga na ibinubuhos ng ating mga OFWs sa iba’t-ibang bahagi ng mundo.

Ginamit namin ang kantang ‘Noypi’ ng bandang Bamboo at ginaganap ang awiting ito ng mag-amang Monet at Kaching Silvestre.

Nitong buwan ng Disyembre ay muli kaming naglabas ng mga videos na aming handog sa ating tourism workers na lubos ding naapektuhan nitong nakaraang taon.

Sa tulong ni Armi Millare, ang vocalist ng sikat na bandang Up Dharma Down, binigyan natin ng bagong buhay at kahulugan ang awiting ‘You’ ni Basil Valdez na para sa ating tourism workers na nagsusumikap na maibalik ang mga ngiti sa bawat turistang muling dumadayo sa iba’t-ibang destinasyon sa Pilipinas.

At nitong nakaraang Pasko, inimbitahan namin ang bawa’t Pilipino na bumalik sa kanilang mga paboritong destinasyon handog sa kantang ‘Mundo’ ng IV of Spades na inawit ng panibago ng Loboc Children’s Choir at ni Mikey Amistoso ng bandang Cuidad.

Maaari ninyong mapanood ang mga video na aking nabanggit sa ating Tourism Philippines YouTube channel.

Bagama’t malayo pa tayo sa kasiguruhan, hangad ko na sa mga munting handog at awiting ito ay mahanap natin ang inspirasyon at lakas ng loob na magpatuloy at manatiling matatag sa harap ng kasalukuyang pandemya.

Nawa’y maging puno ng pag-asa at masiglang pagbabago ang panibagong taon, at malugod kong hinihintay na makita kayo muli sa inyong paglalakbay.

Hanggang sa muli, have a safe trip, ‘Pinas!