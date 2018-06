Isang komunidad sa Hawaii binura ng lava

ISANG komunidad sa Hawaii na tinatawag na Vacationland, ang nabura sa mapa matapos itong tabunan ng lava nitong Miyerkoles mula sa nag-aalborotong bulkan.

Natakpan ng lava ang ilang daang bahay sa dalawang tabing-dagat na subdivision, samantalang ilang gusali na lang ang makikita sa katabing Kapoho subdivision, ayon sa mga opisyal ng U.S. Geological Survey.

“Vacationland is gone, there is no evidence of any properties there at all. On the northern end of that, there are just a few homes in the (Kapoho beach lots area,” ayon kay geologist Wendy Stovall.

Tinatayang 279 bahay ang nakatirik sa dala­wang subdivision at lahat ito ay nilamon ng nagbabagang lava.

“Over the course of essentially two days, that entire area was covered by lava,” pagsisiwalat ni Stovall.

Bago nabura ang nasabing komunidad, tinabunan din ng lava ang 117 bahay sa Lanipuna Gardens at Leilani Estates noong nakaraang buwan sa panimula ng pagputok ng bulkang Kilauea.