Isang kilong buhok ng kasama ni Callamard gugupitin ni Digong

Hindi maalis ang gigil at inis ni Pangulong Rodrigo Duterte sa American doctor na nagsabing hindi nakakaliit ng utak ang paggamit ng shabu.

Hanggang sa pagdalo ng Pangulo sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders Summit sa Da Nang, Vietnam ay bitbit nito ang kopya ng mga pag-aaral sa masamang epekto ng paggamit ng iligal na droga gaya ng shabu, ecstasy, cocaine, cannabis at iba pa.

Taliwas aniya ito sa inihayag ni Dr. Carl Hart, chairman ng Columbia University Psychology Department na walang epekto sa utak ang paggamit ng shabu.

Si Hart ay kasama ni United Nations Rapporteur Agnes Callamard na bumisita sa bansa noong Mayo para kontrahin ang naging pahayag ng Pangulo na ang madalas na paggamit ng shabu ay nagpapaliit sa utak ng isang adik.

“Well, ‘yung kay Callamard when she brought in rather that black doctor and said na ‘use of drugs is not harmful’ doon ako nawalaan ng respeto. Eh sabi ko sa inyo, lumalaban talaga ‘to. Ayaw nga maniwala ng mga g*** eh. And here comes Callamard with that American doctor, he’s black, and he had the gull to announce before the Republic of the Philippines, he must have assumed that we are stupid. Sabihin ba naman, ‘Drug abuse will not harm’,” pahayag ng Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na kapag bumalik si Callamard ay isama si Hart dahil gugugpitan niya ito ng buhok sa airport dahil hindi aniya pinapayagan sa bansa ang katulad ng buhok ng doktor na naka-dreadlock at mabigat sa paningin.

“Tapos sabihin mo kay Callamard ibalik niya ‘yung doctor dito, ‘yung kulot kasi gupitan ko ‘yun sa airport. Totoo. We don’t allow such kind of hairdo for men. You have to have a haircut like a man,” nagngingitngit na pahayag ni Pangulong Duterte.