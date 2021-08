`Isang’ humataw, palabas na ng PAR

Bagamat lumakas ang bagyong Isang ay hindi ito magdadala ng malalakas na pag-uulan sa bansa hanggang sa tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility (PAR) ngayong Linggo.

Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) walang direktang epekto ang bagyong Isang sa bansa at hindi rin nito pinalalakas ang hanging habagat.

“Isang’s passage is also unlikely to enhance the Southwest Monsoon (Habagat) and bring gusty conditions to the country. No Tropical Cyclone Wind Signal is currently in effect,” ayon sa Pagasa.

Sa huling monitoring ng Pagasa ay namataan ang bagyo 605 km east northeast ng Basco Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na 70kph, bugso na 90kph at kumikilos sa bilis na 30kph. (Tina Mendoza)