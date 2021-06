Isang huling saludo kay PNoy; Napapanahong pagbabago ng Baguio Charter

Isang malungkot na balita ang bumungad sa ating lahat nitong umaga ng Huwebes, ika-24 ng Hunyo – ang pagpanaw ng ating dating pangulong si Benigno Simeon Cojuanco Aquino III o mas kilala natin bilang PNoy.

Ano man ang ating panig o kulay sa politika, tayong lahat ay nakikiramay sa buong pamilyang naiwan ng ating dating pangulo. Isang karangalan ang mag lingkod sa bayan at tumanggap ng iba’t ibang parangal sa larangan ng police operations sa panahon ng iyong liderato.

Isang huling saludo, PNoy! Salamat sa iyong buong pusong serbisyo para sa Pilipinas nating mahal at sa bawat Pilipino.

***

Iba talaga ang taglay na ganda at kalinisan ng isa sa mga pinaka dinarayong tourist spots sa bansa, ang tinaguriang City of Pines, Baguio City.

Hinding hindi ko kalian man malilimot ang lugar na ito sa bahaging norte ng bansa kung saan nagmumula ang mga pinaka sariwang gulay lalo na iyong pang sahog sa Chopsuey, ang mapupula at maumbok na strawberry at masarap na ube jam.

Ang Baguio City ang ating naging tahanan sa loob ng apat na taon, mula 1982 hanggang 1986, noong tayo ay nag-aaral pa sa Philippine Military Academy para maging mahusay at disiplinadong sundalo at kalaunan ay pulis.

Kaya naman tayo ay natutuwa sa isinagawang pagpupulong sa ilalim ng Senate Committee on Local Government na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino, kung saan tayo ay miyembro, upang talakayin ang panukalang revision sa charter ng Baguio City.

Nitong lunes, ika-21 ng Hunyo, ay nagpulong na ang Technical Working Group para talakayin ang House Bill No. 8882 o “An Act Revising the Charter of the City of Baguio” na isinusulong ni Congressman Mark Go at ang Senate Bill No. 2163 – “An Act Revising the Charter of the City of Baguio” ng ating kasamang Senador Imee Marcos.

Naanyayahan sa naturang pagdinig ang lahat ng stakeholders upang masiguro na maipapasa ng maayos ang mga panukalang ito na mas lalong magpapa-unlad sa siyudad.

Napapanahon naman na talaga kasi na baguhin ang Baguio charter na ini-akda pa noong taon 1909, mas matanda pa sa ating 1987 Philippine Constitution. Kailangan na ang pagbabagong ito sa charter ng Baguio upang makasabay sa makabagong panahon. Layunin din nito na gawing mas maunlad ang pamumuhay ng ating mga kababayan mula sa Summer Capital ng bansa. Karangalan natin na maging bahagi sa makasaysayang lehislaturang ito. Kaya naman, sa tulong ng mga kasamahang mambabatas, buong pagsisikap nating isusulong at ipapasa ang batas na ito.

Sa pagtama ng pandemyang dulot ng Covid19, nagpamalas din ng kahusayan ang mga kababayan natin mula sa Baguio City kaugnay ng kanilang episyenteng contact tracing strategy.

Kinilala ito hindi lamang sa buong bansa ngunit maging ng World Health Organization. Napakahusay naman kasi ng naging tugon ng ating kasamahang retiradong pulis at PMA upper class na si General Benjamin Magalong na ngayon ay mayor ng Baguio. Dahil dito, hinirang na “contact tracing czar” si Mayor Magalong bunsod ng kanyang epektibong approach para talunin ang Covid19.

Naisagawa niya sa kanyang lungsod ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng health sector, law enforcement, komunidad at ng local na pamahalaan. Ito ay patunay na hindi lamang magandang lugar pasyalan ang Baguio City kundi maituturing din ito na isang ‘competitive’ at mahusay na lungsod na nagbibigay ng malaking ambag sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa.

Bilang isang Pilipinong kumikilala sa Baguio City bilang ating pangalawang tahanan, sinisiguro natin sa mga minamahal na residente at lokal ng lungsod na kasama tayong magsusulong ng panukalang ito sa panahong maisalang na at talakayin ito sa plenaryo.

Sa pagsasabatas nito, sama-sama nating abutin ang ika-111thAnniversary theme ng Baguio City, “Angat tayo Baguio!” Mabuhay ang Baguio City!