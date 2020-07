Isama sa bucket list ang Sumilan Island

Kamusta na sa lugar ninyo mga Ka Trip Mo, Trip Ko? Ilang buwan na din tayong nag -aabang sa mga balita at sigurado akong abangers din kayo kung kelan ulit babalik ang mga dating gawi natin. Yung makalabas ng walang pangamba at walang iniisip na curfew o di kaya naman ay walang dalang Qpass.

Pero aminin man natin sa hindi may panget at magandang dulot ang pandemyang nararanas natin ngayon. Tulad na lamang ng kalangitan na luminaw, hangin na luminis at mga beaches na anakapahinga sa mga turista.

Sa ngayon magandang tumambay at magbasa na lamang muna kayo ng Trip Mo, Trip ko para naman makagala ang inyong imahinasyon. Saan nga ba ang biyahe natin ngayong araw?

Nakakita na ba kayo ng Balyena? Naransan nyo na bang lumangoy kasama sila? Karamihan sa atin ay talaga namang takot kapag nakakita ng mga mamalaking lamang dagat. Pero kung iisipin natin ang sarap din nila makita di ba? Kahit nakakatakot hahaha!

Tara na mg aka Abante sa Sumilan Island Oslob Cebu. Ang islang ito ay binubuo ng 24 hektarya na pinalilibutan ng crystal clear waters na may mga mga iba’t ibang lamang dagat na hindi mo makikita sa ibang lugar. Dahil isa ang Sumilon Island sa mga marine protected area mula pa noong taong 1974 sa gabay ng Siliman University University Marine Reserve.

Naging kontrobersyal din ang Oslob dahil sa kalakaran nito na dati na maari kayong lumangoy kasama ang indanger species na Whale shark na labag sa batas natin na Republic Act 9147, an Act for conservation and protection of wildlife resources and habitats dito sa Pilipinas.

Kaya naman mas pinahigpit ang mga regulasyon dito sa lugar pagdating sa pag langoy at paglapit sa whale shark. Pinag-aralan din mabuti kung paano ang pangangalaga dito. Alam nyo ba ang whale shark ay madalas palipat-lipat ng lugar. Dahil sinusundan nila kung saan may magandang klima. Dito sa Pilipinas ayon sa pag -aaral ay madalas nagpapahinga at paikot-ikot ang whale shark sa loob ng 60 na araw dito sa Oslob. Pero dahil sa effort ng mga mangingisda dito ay may naitala na pinakamahabang nag-stay na Whale shark dito , 392 na araw, na pinangalanan naman nilang Mr. bean. Sinasabi ngang kinukuha pa ng mga mangingisda ang pangkain sa whale shark sa ibang lugar upang masiguradong mapapakain ito ng sapat.

Bukod naman sa pag encounter sa whale shark dito na pangunahing atraksyon ng mga turista maari din kayong mag-diving, kayaking, nature trekking, snorkeling at mag boating. Maari ninyong i-check ang mga packages ng Sumilan Island ng Oslob para naman hindi na kayo mahirapan sa inyong mga pupuntahan at magiging activity habang kayo ay nandito.

Isa sa mga aral natin ngayong pandemya ay ang mapahalagahan ang kalikasan. Kaya naman sana mga Ka Trip Mo, Trip ko alagaan natin at mahalin din ang mga nilalang na ginawa at binuhay ni God. Dahil kung titingnan ninyo ang mundo, dapat tayo ay balanse, mula sa populasyon ng mga tao hangang sa populasyon ng mga lamang dagat at maging mga hayop sa kabundukan.

Sana naman ngayong binigyan tayo ng pangalawang buhay ay gamitin na natin sa tama at dapat.