Isabel Lopez sinungaling

By Armida Rico

Walang mapaparusahan na traffic enforcers ng Metropolitan Manila Development Autho­rity (MMDA) kaugnay ng nangyaring pagpasok at pagdaan sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) lane ng dating beauty queen at bold star na si Maria Isabel Lopez noong Nobyembre 11 (Sabado) ng gabi.

Ayon kay Celine Pia­lago, tagapagsalita ng MMDA, may hawak na silang mga closed circuit television (CCTV) foo­tage na magpapatunay na mismong si Lopez ang nagtanggal ng harang at walang nagpapasok sa kanya sa ASEAN lane na taliwas naman sa na­ging pahayag ng aktres na may nagpapasok sa kanyang MMDA traffic enforcer sa EDSA ­Ortigas Avenue, Mandalu­yong City.

Sinabi pa ni Pialago na matibay ang ebidensya na hawak ng MMDA laban kay Lopez kaya hindi na iimbestigahan pa ng ahensya ang mga traffic enforcers na nakatalaga sa nasabing lugar.

Kamakalawa ay humarap na si Lopez sa tanggapan ng Land Transportation Office (LTO) hinggil sa ginawa nitong pagdaan sa ASEAN lane at nagpaliwanag.

Magugunitang si ­Lopez ay inireklamo sa pag­labag sa batas-trapiko, hindi pagsunod sa traffic signs, reckless driving dahil sa pagsuway sa security protocol ng ASEAN at anti-distracted driving.