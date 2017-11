Isabel Granada parang si sleeping beauty

Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay si Sharon Cuneta sa mga naulila ng aktres-sin­ger na si Isabel Granada kahit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maging malapit o makatrabaho siya.

“But I still feel sense of loss upon the untimely and sudden passing of this beautiful, God-fearing young woman/wife/mother. I pray that God our Father hold close those she left behind who are hurting. Rest in peace with Jesus, dear Isa­bel…Our deepest condolences,” bahagi ng caption ni Shawie sa Instagram.

Sa isang IG post ni Bianca Lapus na isa sa punong-abala sa pag-aayos sa pagbabalik ng labi ni Isabel sa bansa, ibinahagi niya ang damit na isusuot ng kaibigan sa wake niya.

Bahagi ng caption ng dating aktres, “It’s simple and classy. You will look just like slee­ping beauty. Sa unang gabi, para sa pamilya at malalapit na kaibigan ang burol. Bubuksan nila ito sa publiko sa Biyenes mula 10AM-5PM at sa ganoong oras din sa Sabado ayon sa ilang kaibigang writers.

Magpapamisa ang ilang kasamahan niya sa That’s Entertainment sa Friday at sa Linggo ang cremation. Sa Santuario sa Greenhills ang wake ni Isabel.

Joey todo-suporta sa JoWaPao

Baby Talita ang pangalan ng anak nina Vic Sotto at Pauleen Luna-Sotto. Hindi sinasadyang mabanggit ito ni Joey de Leon sa interview sa kanya sa presscon ng comeback film niyang Barbi D’ Wonder Beki na pinagbibidahan ni Paolo Ballesteros.

Ayon pa kay Joey, balbon na balbon daw ang bata. Sa Instagram post ng madir ni Poleng na si Chat Luna, tanging ang kamay ng apo ang nakalabas na photo. May takip naman na emoticon ang post ni Ruby Rodriguez.

Pero kahit tanging si Paolo ang kasama sa Barbi, prinomote din niya ang Trip Ubusan kung saan kasama nila sina Jose at Wally bilang mga Lolas sa Instagram niya habang nakasuot ng wig at make up.

“Sa Nov. 22 ‘Trip Ubusan’, sa Nov. 29 ang ‘Barbi D’ Wonder Beki’.” Kaya abangan ang susunod ni @pochoy29 mix nu’ng dalawang movies – “ZOMBARBI!”

Ai Ai vs. Regine sa biritan

Certified recording artist na naman si Ai Ai delas Alas. Pinapirma siya ng recording contract ng GMA nitong nakaraang araw.





“It’s official… I am GMA recording artist…o ha hehehe,” caption sa IG ni Ai habang pumipirma ng kontrata kasama ang GMA Records executives.

Maging ang followers ni Ai Ai ay excited sa pagpirma niya. Paglilinaw niya sa isang sagot, single muna ang gagawin niya. Binati rin siya ni Direk Louie Ignacio. Sagot niya sa kaibigang director, “Hahaha kung ano-ano na lang direk.”

Sa mga hashtags niya inilabas ang kanyang emote gaya ng #walangbasaganngtrip #kayakoto #labanaiai #walangpinipili #exbwidaiai #collaborationexbandai.

At least, bongga ang advance birthday gift kay Ai Ai ng GMA Records, huh! Malapit na ang kaarawan ni Ai.

Si Regine nga pala ang type niyang tapatan sa GMA bilang singer. Pero si­yempre, joke lang niya ‘yon. Ha! Ha! Ha!