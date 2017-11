“Isabel, I cannot explain how broken I am…” – Chuckie

Isa si Chuckie Dreyfus, kaibigan at dating ka-love team ni Isabel Granada sa sumalubong sa bangkay ng aktres kahapon sa NAIA.

“Isabel. I cannot explain how broken I am…” post ni Chuckie na ramdam na ramdam mo talaga ang kalungkutan.

Makikita rin sa mga photos ni Chuckie ang mga sumalubong, at ang pagbibigay ng military honors kay Isabel.

Sa totoo lang, kahit sa pictures at videos mo lang tinitingnan ang nagaganap sa pagdating ng bangkay ni Isabel, mararamdaman mo talaga ang matinding kalungkutan.

Miguel ulit sa Christmas Carol

Sa mga Pilipino, ang Pasko ay isa sa mga pinakamasaya, pinakamaingay, at pinakamakulay na okasyon sa buong taon. Marami sa atin ang mahilig lumabas tuwing Pasko at taon-taong pumupunta sa mga theme parks, karnabal, at malls para mag-relax.

Ngayong Kapaskuhan, may madaragdagan na naman sa mga mapapasyalan ang mga Pinoy. Mula unang araw ng Disyembre, itatanghal sa Globe Iconic Theater ang isa sa mga klasikong kuwentong Pasko, ang A Christmas Carol, isang dula na mapupulutan ng magagandang aral.

Hango sa panunulat ni Charles Dickens, ang A Christmas Carol ay tungkol kay Ebenezer Scrooge, isang kuripot at madamot na tao. Si Scrooge ay galit sa Pasko, pero nagbago ang pananaw niya nang siya ay bisitahin ng mga multo ng Christmas Past, Christmas Present at Christmas Future.

Sa muli nilang pagtatanghal ng A Christmas Carol, may mga bagong tauhang idadagdag, katulad ni Franco Laurel, na gaganap sa papel na multo ng Christmas Past. Babalik din ang dating mga artista tulad ni Miguel Faustman na muling gaganap na Scrooge.

Hinihikayat ni Joe Caliro, Globe Head for Creative Marketing and Multi-Media Services at executive producer ng A Christmas Carol, ang mga pamilyang Pinoy na isama sa kanilang tradisyon sa Pasko ang panonood ng mga dula at musical tulad ng A Christmas Carol dahil sa mga aral na mapupulot dito.

“It also teaches us the valuable lesson of giving, which is what the season is all about. With the successful musical presentation that we had last year, we wanted to offer our production as a new Filipino holiday tradition that families can enjoy.”





Mas makabuluhan din ang A Christmas Carol ngayong taon dahil sa supporta ng Globe LIVE sa HERO Foundation sa pamamagitan ng Wall of Miracles. Ang Wall of Miracles ay makikita sa bawat palabas at inaanyayahan ang bawat manonood na magsabit ng Christmas ornaments na mabibili sa Globe Iconic Theater.

Ang kubuuan ng kita kabilang ang karagdagang donasyon galing sa Globe LIVE ay mapupunta sa mga iskolar ng HERO Foundation. Ang HERO Foundation ay isang organisasyon na sumusuporta sa pag-aaral ng mga naulilang bata ng mga Pilipinong sundalo. Ang mga donasyon ay gagamitin para sa school supplies, transportasyon, pagkain at iba pang pangangailangan.

Ang A Christmas Carol ay itatanghal mula Dec. 7 to 10, 14 to 17, 21 to 22 and 25 to 27.