Isa pang kongresista pinagbibitiw si Juico

ISA pang kongresista ang dumagdag sa mga boses na nananawagan ng pagbibitiw ni Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa) president Phillip Ella Juico kaugnay ng pagtanggal sa Olympian pole vaulter na si Ernest John Obiena sa national team.

Ayon kay House Committee on Games and Amusement chairperson at Abra Rep. Joseph Bernos, panahon na para hayaan ang mga mas bata na humawak ng sports.

“It is high time that Patafa President Juico consider relinquishing his position to younger and more professional managers who can steer Philippine athletics towards the right direction,” sabi ni Bernos.

Ayon kay Bernos kailangan ng bansa ng mga indibidwal na ang puso ay nasa atleta at handang suportahan ang kanilang mga pangangailangan upang magtagumpay. “Once upon a time, our athletics scene is teeming with talents that got gold medals in prestigious events and respectable podium finishes in international competitions,” dagdag pa ni Bernos. (Billy Begas)