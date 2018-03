Irving walastik na bumalik, Timberwolves ang pinitik

BUMALIK si Kyrie Irving mula sa isang larong pahinga, nagsumite ng 23 points, seven rebounds at eight assists para buhatin ang Boston Celtics sa 117-109 panalo kontra Minnesota Timberwolves Huwebes ng gabi sa 72nd NBA elims game.

Nagdagdag si Al Horford ng 20 points, eight rebounds, six assists para sa Celtics na nananatiling dalawang laro sa likod ng Toronto Raptors sa una­han ng Eastern Conference pero nakasiguro na ng playoff spot.

May 17 points pa si Marcus Morris sa Boston, nabulabog nang mapa­lakas ang bagsak ni ­Jaylen Brown matapos ang fastbreaking dunk sa dulo ng third.

Una ang likod na lumagapak si Brown, ilang sandali ring nanatili sa floor bago dahan-­dahang tumayo at nag­lakad papuntang locker room. Tumapos ng 14 points si Brown bago dinala sa ospital.

Matapos isalaksak ang bola, nagtangkang maglambitin sa rim si Brown pero nakabitaw, una ang likod na bumagsak at tumiklop.

“I was terrified. I mean, I know what that fall is like,” bulalas ni Marcus Smart hinggil sa aksidente ng teammate. “I’ve done it in high school, the same way. For him to get up, that’s a strong kid.”

Bihis na ang bagong salta sa Minnesota na si Derrick Rose, pero hindi pinalaro ni coach Tom Thibodeau.

Nagsalansan ng career-high 30 points para sa Timberwolves si Nemanja Bjelica na 6-for-9 mula 3-point range. May 18 pa si Taj Gibson, pero mas­yado nang malalim ang 18-puntos na kinalubugan ng Minnesota sa second half at hindi nakaahon.

Dumikit ang Wolves, 88-83, pero ­muling umarangkada ang ­Celtics. (VE)