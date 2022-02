Irving, Nets ungos vs Bucks

BINITBIT ng season-high 38 points ni Kyrie Irving ang Brooklyn sa 2021-22 National Basketball Association road win laban sa defending champion Bucks 126-123 Sabado ng gabi sa Fiserv Forum sa Milwaukee.

Mula sa field ay 14 of 26 si Irving, may tig-5 rebounds at assists pa.

Nag-ambag si Seth Curry ng 19 pts. mula 4 for 8 shooting sa 3s, tumapos ng 17 pts., 12 rebs. at 5 asts. si Andre Drummond sa Nets (32-29) na kumakapit sa 8th spot sa Eastern Conference.

Sa 3-pointer ni Bruce Brown, napunta sa unahan ang Brooklyn 118-116 may 1:36 pa at hindi na bumitaw.

Nagkaroon ng huling tsansa ang Milwaukee sa 2.1 seconds.

Wala nang timeout, binato ni Wesley Matthews ang long inbounds pass kay Giannis Antetokounmpo. Nasipat maige ni Antetokounmpo ang basket pero tumalbog sa rim ang panabla sanang 3.

Tumapos si Antetokounmpo ng 29 pts., 14 rebs. at 6 asts., may 30 pts. si Bobby Portis at 25 pa kay Khris Middleton sa Bucks (36-25) na nasa 5th sa East. (Vladi Eduarte)