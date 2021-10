Irving matigas ulo

MUKHANG suko na ang Brooklyn Nets na magpapabakuna si Kyrie Irving, bumalik sa praktis ang team nitong Martes pero hindi sumipot ang player.

Wala pa raw anti-COVID-19 vaccine ang star guard, kaya hindi puwedeng mag-partisipa sa mga indoor events sa New York City. May local mandate ang lungsod, tulad ng San Francisco, na bawal sa arenas ang mga wala pang bakuna.

Mula kay Adrian Wojnarowski ng ESPN:

“The Brooklyn Nets remain unclear on All-Star guard Kyrie Irving’s ultimate intentions to get vaccinated and have made no decision on whether the organization will accommodate him as a part-time player this season.” (Vladi Eduarte)