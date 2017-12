Irving, Horford binusog ang Celtics vs. Pistons

Magilas ang Boston Celtics matapos hatakin ang nakabubusog na panalo laban sa Detroit, Linggo, at ihatag sa hilahod na Pistons ang kanilang ikaanim na sunod na kabiguan sa NBA dalawang linggo lang ang nakalipas nang matalo sila sa Boston.

Nanguna si Al Horford ng 18 points, 9 rebounds at anim na assists para sa Boston. Nagdagdag si Kyrie Irving ng 16 points at sina Marcus Smart at Jaylen Brown ay may tig-12 puntos pa sa Cel­tics, na inipit ang Pistons sa lugmok sa pag-iskor at porsiyento sa field goal sa kanilang 91-81 tagumpay.

“I wouldn’t call it payback,” sambit ni star point guard Irving. “It’s just always good when you can respond the way you want to, especially on their home floor, just like they did on our home floor.”

Ayos din na mahablot ang panalo, ani Irving, matapos ang dikdik na three-point loss sa San Antonio Spurs, Biyernes ng gabi.

“We were locked in,” banggit ni Aron Baynes, na humila ng 13 rebounds para sa Boston at primerang responsable para pigilan si Detroit center Andre Drummond sa season-low 6 points.

May tsansa ang Eastern­ Conference-leading Cel­tics na mahapit ang sari­ling opensiba. Angat sila ng 16 sa huling kanto nang abutan ng tagtuyot sa puntusan at naitabig ng Pistons na maidikit sa apat na puntos.

Pero tumilapon ang Boston ng apat sa kanilang sumunod na posesyon para maipanday ang kanilang bentahe.

“Our offense wasn’t as crisp tonight as we wanted it to be but defensively we had a game plan and we stuck with it,” litanya ni Baynes.