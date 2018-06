Irving ayaw na talaga kay James

Tahimik si Kyrie Irving sa posibilidad na magkaroon sila ng reunion ni LeBron James sa Boston.

Sa halip, nagpaha­ging pa si Irving na mala­mang kumalas siya sa Celtics para tumawid sa New York.

Sinabi ng point guard nitong Miyerkoles na wala pa siyang planong pumirma ng extension contract sa Boston nga­yong Hulyo, kaya puwede niyang subukan ang free agency sa 2019.

“Contractually, financially, it just doesn’t make any sense,” sagot ni Irving nang matanong sa pagpirma ng extension sa Celtics.

Malamang na bitawan na rin niya ang player option sa 2019-20 season, posibleng maghanap ng ibang team pero puwede rin siyang mahimok ng Celtics para manatili sa Boston.

Nagpapagaling pa si Irving mula knee surgery, naka-60 games lang nitong nakaraang season at nag-average ng 24.4 points, 5.1 assists.

Lagi ring lumulutang ang Boston sa senaryo na aalis na naman si James sa Cleveland dahil puwede ring maging free agent sa Hulyo.

Bago ang nakaraang season, ni-request ni Irving na pakawalan siya ng Cavaliers para makaalis sa anino ni James. Knicks, San ­Antonio, Minnesota o Miami ang mga nabanggit niya noong gustong paglaruan, pero napunta sa Boston sa trade kapalit ni Isaiah Thomas. Kalaunan, pinamigay din ng Cavs si Thomas sa Lakers.

Sa susunod na taon ay luluwag ang sala­ry cap ng Knicks, pupuwede nang maisi­ngit ang malaki-laking kontrata ni Irving. Hindi rin lingid na parehong gustong maging magkakampi nina Irving at Kristaps Porzingis.