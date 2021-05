Iris todo sa giling

HINDI inaasahan ng volleybelle na si Iris Tolenada na mahuhumaling siya sa pagsasayaw sa TikTok dahil plano lang nitong manood ng comedy at dog video.

“Gets back on TikTok for comedy & dog vids.. ends up learning dances again because I miss cheer/dance,” sey ng 29-anyos na Fil-Am setter sa kanyang IG post kung saan super enjoy ito sa pagyugyog at paggiling.

Napaulat na babalik sa hardcourt ang dalaga dahil siya ang pumalit sa nabakanteng slot ni Jovelyn Gonzaga na lumundag sa beach volleyball.

Kabilang si dating Motolite Power Builder Tolenada sa sumabak sa tryout ng national pool na lalarga sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. (Aivan Episcope)