Iris Mittenaere at Pia Wurtzbach pinagsasabong ng netizens

Ano ba ‘yan, hindi pa rin nakaka-move on ang karamihan sa Miss Universe fever, huh!

Hindi pa talaga humuhupa ang lagnat na sa ngayon naman ay ang suot namang gowns nina Miss U 2015 Pia Wurtzbach at 2016 Miss U Iris Mittenaere naman ang pinagdidiskitahan at pinagtatalunan, huh!

Sino raw ba sa dalawang past Miss Universe ang mas bonggang nagdala ng parehong bonggang gown na ginawa ng Pinoy designer na si Michael Cinco sa kani-kanilang final walk?

Talagang pinagtatalunan ito ngayon sa social media matapos nilang pagsawaan ang pagka­talo ni Rachel Peters at mukhang tahimik na ang mundo ng mga maliligalig.

Si Pia noon ay nakasuot ng signature color niyang royal blue, full ball gown na tadtad ng libo-libong Swarovski crystals.

Sa farewell walk din ni Iris ay naka-red scarlet ombre-couture gown with matching detachable train gown ito at pinutakti ng nagkikintabang Swarovski crystals.

Hati ang opinyon dito ng mga netizens. May nagsasabing mas royal beauty queen pa rin daw ang ayos at dating ni Pia kaysa kay Iris.

Punumpuno ng drama at emosyon ang kanyang paglalakad.

Pero, may nagkokomento naman na mas ele­gante ang lakad ni Iris kaysa kay Pia.

Noong final walk nga raw ni Pia, halos hindi ito makalakad nang maayos dahil sa bigat ng kanyang gown.





Sa totoo nga raw, sa huling rampa nito ay halos natapilok ito, pero nagpakita naman daw ito ng tinawag na grace under pressure.

Si Iris naman daw ay nakapa-smooth ng da­ting pero walang gaanong effort na iparamdam na siya ang past Miss U. Kulang daw sa emote o drama ang paglakad, pero sosyal raw ang da­tingan naman nito.

Well, for whatever it is, ang winner dito ay ang Brunei-based na si Michael Cinco, devah? No need to explain pa, huh!

Mag-ex na Jerome Ponce at Elisse dedmahan-to-death sa set ng TGS

May pressure nga bang namumuo sa set ng The Good Son dahil sa cast members nitong si McCoy de Leon, Elisse Joson at Jerome Ponce?

Kung matatandaan, si Elisse ang dating dyowa ni Jerome bago pa man sila sumabak sa showbiz, pero walang closure na nangyari dito kahit noong magkasama na sila sa PBB as housemates.

Si McCoy naman ang sinasabing bagong dyowa naman ni Elisse na nakasama rin nila noon sa PBB.

Parehong inamin nina Jerome at Elisse na hindi sila nagpapansinan at hindi nag-uusap kapag pareho silang nasa set at nagti-taping ng The Good Son.

Ayon sa dalawa, okey na rin daw ang ganito para iwas intriga na rin kasi, kahit anong gawin nila ay may magbibi­gay malisya kung sakali ngang magtsikahan sila on set.

Pero, para naman sa iba, wala namang problema ito dahil happy naman na daw si Jerome sa lovelife niya ngayon kay Mika Reyes.

Pareho naman silang professionals kaya alam nilang naroon sila para magtrabaho.

Kahit ba maging civil sila sa isa’t isa ay hindi nila puwedeng gawin lalo na’t nasa isang tele­serye lamang sila?

Parang ang hirap ng ganito at mabigat sa dibdib, ayon pa rin sa komento ng iba.

Ang dating pa nga sa iba ay negative energy ito para sa show, but then, kung ‘yun ang magpapatahimik sa kanila at hindi makakaapekto sa kanilang trabaho, well, dapat na lang daw respetuhin.

‘Wag lang sila magwarlahan sa set, noh! Echos lang!