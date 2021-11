Irigasyon libre sa Lacson government

Paiigtingin pa ni Partido Reporma chairman at standard-bearer Panfilo “Ping” Lacson kasama ng kanyang mga kandidato sa pagkasenador, ang pagbibigay libreng irigasyon para sa mga maliliit na magsasaka sa buong bansa, ito’y matapos madiskubre na hindi naipatutupad nang tama ang batas na kanyang inakda.

Sa panayam ni Radyoman Serge Santillan sa DYHB ng RMN sa Bacolod City, sinabi ni Lacson na kahit naiakda niya ang Republic Act 10969 o Free Irrigation Service Act, nasa two-thirds lang umano ng 3.12 milyong ektarya sa buong bansa ang nabibigyan ng irigasyon.

Sabi pa ni Lacson, kung ikukumpara sa Vietnam at Thailand, na may higit 10 milyong ektarya ng farmland, nakompleto nila itong mabigyan ng irigasyon, “Pero tayo napag-iwanan na, di pa natin ma-irrigate completely.”

Giniit rin ni senatorial bet Manuel Monsour Del Rosario, na co-author ng RA 10969 bilang representative ng Makati City, na kapag nahalal ito sa 2022 poll itutulak nito ang mahigpit na pagpapatupad ng batas na pinirmahan noong 2017 sa ilalim ng 17th Congress.

“Napakaimportante ng irrigation, and as Monsour said, we will pursue that,” dagdag ni Lacson.

Bumisita si Lacson sa Bacolod kasama ang Partido Reporma team para sa kanilang “Online Kumustahan” na layuning makipagdayologo sa mga lokal na lider at mga residente para maunawaan ang kanilang mga pangunahing kailangan.

Sa ilalim ng Free Irrigation Service Act, ang mga magsasaka na mayroong 8 ektarye pababa ay libre na sa pagbabayad sa irrigation service fees (ISF) para sa tubig mula sa national irrigation systems (NIS) at communal irrigation systems (CIS) na pinamamahalaan ng National Irrigation Administration (NIA) at iba pang ahensya ng pamahalaan.

Kasama ni Lacson sa sikat na local radio program sina Del Rosario at isa pang Partido Reporma senatorial bet na si Dr. Minguita Padilla

Sinabi ng batikang mambabatas na ang irigasyon ang isa sa tatlong haligi ng agrikultura, kasama ng binhi at abono.

Samantala, nalalagay umano sa panganib ang sugar industry ng Negros Occidental, na tinaguriang sugar bowl ng bansa, dahil sa talamak na smuggling. Sabi ni Lacson, mareresolba ito sa pamamagitan ng full digitalization ng proseso ng Customs.

Batay sa Philippine Statistics Authority (PSA) noong 2018, ang sugarcane ang may pinakamalaking produksyon sa Negros Occidental, na umabot sa 12.85 million metric tons (mt) at ani na 67.63 mt per hectare.

Ayon sa NIA, ang Pilipinas ay may tinatayang 10.3 milyong ektarya ng mga agricultural land. Gayunman, sa pag-aaral ng World Bank, tinukoy na may higit 6.1 million ha ang maaaring patubigan, kabilang ang mga lugar na mas mahirap mabigyan ng irigasyon.