‘Irespeto mga asawa natin’ Matteo ‘tinalakan’ si Alex

Sa ‘Tropang LOL’ ay madalas tuksuhin ni Alex Gonzaga si Matteo Guidicelli sa mga female dancer sa show nila. Ramdam mo namang biro lang talaga, at for entertainment lang ang lahat.

Pero, kitang-kita mo rin naman na ginagawa ni Matteo ang lahat para makaiwas sa posibleng intriga. Pero, may mga hirit pa rin si Alex na kesyo wala namang malisya.

May mga moment din na tinutukso talaga ni Alex si Matteo kay Maja Salvador. Mag-ex nga sina Matteo at Maja, di ba?

Panay ang pasaring na kesyo ang paboritong dessert daw ni Matteo ay ‘maja blanca’, na binalikan naman ni Matteo si Alex at binanggit naman si Kean Cipriano (ex-boyfriend ni Alex). At siyempre, nauwi na lang sa tawanan ang lahat.

Panay rin ang chika ni Alex kay Matteo na bumati sa mga ‘dabarkads’ ng Eat Bulaga, na kung saan ay co-host nga si Maja. Panay rin ang yaya niya kay Matteo na manood sila ng ‘Oh My Korona’ na kung saan ay si Maja nga ang bida.

Para sa marami, sobrang awkward na nga raw ang biruan, na kailangan pang madamay ang mga ex-dyowa nila.

At sa ‘Tropang LOL’ nitong Huwebes, nagsalita na nga si Matteo, pinakiusapan, sinita nga niya si Alex mismo.

“Sandali lang po, may konting mensahe lang ako sa Tropang LOL, especially sa iyo, Alex. Dramatic music naman konti diyan.

“Pinag-isipan ko ito kagabi, pinag-pray ko ito.

“Alex, tigilan na natin pagbiro sa mga asawa natin. Dahil mga ex na yon, eh. Tapos na yon at maawa naman tayo sa mga asawa natin, kay Konsehal (Mikee) at sa asawa ko.

“Kagabi umiyak talaga ako dahil sa’yo,” sabi ni Matteo.

“Bakit ka naman umiyak sakin?” hirit na tanong muna ni Alex.

“Nasasaktan ako para sa asawa ko. Tigilan na natin! Pag-usapan na lang natin. At siyempre, nai-stress din ang editor natin sa taas, kaya Tropang LOL, irespeto natin ang mga asawa natin!” saad pa ni Matteo.

Marami nga ang natuwa dahil pinatunayan daw ni Matteo na mahal na mahal niya si Sarah Geronimo. Pero, may mga nagsabi rin na dapat ay off camera na lang sila nag-usap at hindi pinahiya si Alex on national television.

May chika rin naman ang iba na si Matteo naman daw ang naunang mang-joke kay Alex at gumaganti lang ang huli.

Pero sa huli, may hirit nga na kesyo putol ang mga video na naglabasan, dahil biglang tawa nga raw si Matteo, pati na mga kasamahan niya sa show, dahil joke lang, o pina-prank lang nila si Alex.

Kaloka! Pero kahit nga joke raw `yon, ang mahalaga, na-warningan na rin si Alex kung ano lang ang puwedeng gamitin na joke.

‘Tropang LOL’ pinapa-cancel ng mga K-pop fan

Isa pang kontrobersiya na kinasadlakan ngayon ng ‘Tropang LOL’ ay ang segment nilang ‘MariTest’ na kung saan ay may mga chika na dapat sagutin ang mga contestant.

Sa isang episode na si Pooh ang contestant, isa sa mga tanong ay, “Sa concert scene sa Pilipinas, aling K-pop group ang nag-cancel ng show sa Pilipinas recently dahil ang tatay ng isa sa members ay pumanaw?

Ang mga choices ay Super Junior, Seventeen, GOT7, SHINee.

Tama ang sagot ni Pooh na Super Junior.

Pero `yun nga, hindi nagustuhan ng mga faney ang tanong, dahil feeling nila ay pinaglalaruan ang emosyon ng idolo nila.

Mababasa nga ang sangkatutak na pagmumura kay Alex, dahil siya ang host ng segment na yon noong mga oras na yon na si Pooh ang contestant. Si Billy Crawford ang kadalasang host ng ‘MariTest’.

Giit ng mga fan, hindi dapat ginagamit, o ginagawang joke ang ‘kamatayan’.

Lalo na raw sa hirit ni Pooh na ‘akala ko, which is understandable, na sana binuhay na lang ulit.’ Feeling ng mga fan, pinaglaruan nang husto ang idolo nila.

Well, kaloka si Alex, di ba? Lagi na lang sangkot sa mga intriga sa Tropang LOL. Ganiyan nga kasikat ang sister ni Toni Gonzaga, na hindi talaga pinalalampas ang mga eksena niya, ha!

Kaya ang sigaw na naman ng mga netizen, ‘Cancel Tropang LOL’, ‘Cancel Alex’, ha!