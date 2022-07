‘Irene nagka-Covid’ Bong Daza (RIP) may upuan sa Malacanang

Gaya nga nang naisulat ko rito sa Abante, matagumpay nga ang inauguration ng ating bagong Pangulo na si Presidente Ferdinand Romualdez Marcos, Jr. o Bongbong, na dinaos sa National Museum.

Dinaluhan ‘yon ng iba’t ibang opisyales ng bansa, mga miyembro ng diplomatic community, at mga malalapit na kaibigan, at mga Marcos loyalist.

Kinagabihan ay nagkaroon ng inaugural dinner sa Maharlika Hall ng Malacanang Palace at mostly mga kaalyadong politiko ang dumalo. Namataan doon sina Sen. Bong Revilla, Cong. Lani Mercado, Sen. Jinggoy Estrada, Sen. Robin Padilla.

Siyempre hindi mawawala ang mag-asawang Toni Gonzaga, Paul Soriano. Pati na sina Dawn Zulueta at mister na si Anton Lagdameo, na Special Assistant to the President, bilang malapit na kaibigan nga siya ng pangulo.

Samantala ay binigyan naman ng special seat sa inauguration ang namayapang si Bong Daza, asawa ni Gloria Diaz.

Si Bong Daza ay makalapit na kaibigan ni Pangulong Bongbong.

Anyway, marami ang nakapansin sa pagkawala ng kapatid ni Pangulong Bongbong, si Irene Marcos Araneta, sa inauguration.

Well, gusto man ni Irene na makadalo, pero sad to say, dinapuan siya ng Covid-19. Pero, pagaling na nga raw, at ayaw lang niyang baka maging rason pa siya kapag may nagkasakit na iba.

Si Irene pa naman ang nangangasiwa sa upcoming birthday party ng nanay nilang si Madame Imelda Romualdez Marcos sa Malacanang.

Andrew dinumog sa Mendiola

Anyway, napakagandang pagmasdan ng First Family noong June 30, sa National Museum. Ang babata pa kasi nila na ultimo mga magulang ay bagets na bagets pang tignan.

Kudos din sa First Lady Liza Araneta Marcos, na perfect ang pagpapalaki sa mga anak niya, na siya ring nasa likod ng successful campaign ng asawa niya.

Kaya nga siya ang lagi kong kausap kapag may kailangan ako sa pamilya.

Bukod nga pala sa event sa loob ng palasyo ay meron din sa labas, sa may Mendiola part, na isang concert, at may inilatag na mga pagkain para sa mga supporter. Hindi na kasi na-accommodate ang iba sa loob ng Palasyo.

Siyanga pala, ayon sa nakuha kong impormasyon ay dinumog nang bonggang-bongga si Andrew E. sa concert na `yon, ha!

Gabby, Sanya ayaw pakabog kay BBM

Napakaganda nang pagtatapos ng teleseryeng ‘First Lady’, huh! Nataon pa i sa pagpasok ng bagong pangulo ng ating bansa.

Bongga ang mga pasabog nina Sanya Lopez at Gabby Concepcion, na ayaw magpatalbog sa BBM Inauguration. Kaya naman marami ang hindi bumibitaw sa teleseryeng ito until the end.

May clamor na magkaroon ulit ito ng ikatlong kabanata. Nakakaaliw raw at magaan ang kuwento.