Ipinaarestong bigtime businessman gumagala na escorted pa ng pulis

Alam niyo bang ang petmalu talaga ng isang bigtime businessman sa Mindanao na kahit may arrest warrant ay hindi mahuli-huli ng awtoridad.

Ayon sa aking bubwit, hindi nagtatago si businessman kahit may standing na warrant laban sa kanya at ‘business as usual’ lang siya sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain at lakad.

Ilang beses nang nadawit sa bigtime smuggling si businessman at marami nang mambabatas, mga senador at kongresista, ang bumanat sa kanya sa Kamara at Senado matapos isiwalat ang kanyang smuggling activities. At sa bandang huli, sa isyu rin ng smuggling naisyuhan ng arrest warrant si bigtime businessman.

Isa si Sen. Juan Ponce Enrile sa mga unang sumaltik at isa sa mga unang naglantad ng operasyon ni businessman na sinundan ng maraming iba pang senadora at kongresista at isa sa pinakahuling nabanas na sa kanya ay si Sen. Cynthia Villar noong kainitan ng kakapusan ng bigas ng NFA na hinala ng marami ay maniobra lang ng mga rice trader at smuggler para magmahal ang halaga.

Ayon sa aking bubwit, hindi nagtatago at lalong hindi umiiwas sa pag-aresto si businessman kahit na may arrest warrant laban sa kanya, at madalas pa nga siyang makita, mamataan sa mamahaling mga lugar gaya ng mga coffee shop sa mga 5-star hotel at mamahaling mga resto sa Metro Manila.

Ang matindi, ayon pa sa aking bubwit, lumalakad si businessman sa kanyang mga appointment at affairs dito sa Metro Manila na may escort na pulis, pulis na nakauniporme pa ah. Ang petmalu mo sir.

Alam kaya ni DOJ Sec. Menardo Guevarra na ang ipinaaaresto niyang bigtime businessman dahil sa kasong smuggling ay gumagala-gala na may escort na nakaunipormeng pulis?

Ang bigtime businessman na hindi nagtatago kahit may arrest warrant at escorted pa ng pulis ay si ‘DB’.