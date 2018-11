Ipaubos una ang inflation sa dili pa pasakaan ang fuel tax – Angara

Midugang si sa mibabag sa pagtaas sa buwis sa petrolyo sa pagsulod sa tuig 2019.

Giklaro niya nga kinahanglan unang ipaubos ang inflation rate o presyo sa mga palaliton sa dili pa ipadayun ang oagpasaka sa buhis sa petrolyo.

Tungod sa TRAIN Law, nadugangan ang excise tax katlrong tuiga sa petrolyo ug gikatakda kining mosaka ug P2 matag litro sa 2019.

Matud ni Angara, bisan pito ka semana mius-us abg oresyo sa petrolyo nagkalisud gihapon abg kinabubi sa mga Filipino tungod kay nagpabiling taas ang presyo sa mga palaliton.

“These oil price reductions have to be felt by Filipinos. Hindi po dito dapat nagtatapos ang rollback. Dapat sundan din ito ng rollback sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Dapat lang na gumalaw rin pababa ang mga presyo ng bilihin sabay sa paggalaw ng presyo ng petrolyo,”matud ni Angara, chairman sa Senate Committee on Ways and Means.