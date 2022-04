Ipanalangin tamang lider mahalal – Speaker Velasco

Hinimok ni House Speaker Lord Allan Jay Velasco ang publiko na magdasal upang gaba­yan ng Panginoon ang gagawing pagpili ng mga Pilipino sa mga susunod na lider ng bansa sa paparating na halalan.

Ginawa ni Velasco ang pahayag kasabay ng pagsama nito sa bansa at sa buong mundo sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Hesus at ang regalo ng buhay na walang hanggan sa mga naniniwala sa Kanya.

“With only less than a month before the general elections, let us seek God’s guidance in order for us to make the right decision to vote for leaders who genuinely care for the country and will effectively lead us on the path to recovery,” sabi ni Velasco sa isang pahayag.

Nanawagan din si Velasco sa mga Pilipino na magdasal upang lumabas ang totoong nais ng Panginoon at ng nakararami na mamuno sa bansa. (Billy Begas)