Ipa-blotter, NBI na ‘yan! Julie Anne binantaang ‘papatayin’ ng mga basher

Hindi dapat ipagsawalang bahala ni Julie Anne San Jose ang galit ng mga fan (basher, troll), ha!

Imagine, ang bonggang-bongga, nakakakilig, nakaka-in love na birthday message niya kay Rayver Cruz ay biglang-bigla tila pinag-ugatan ng galit, sumpa ng ilang fan.

“Today is your day and I could not be more proud and happy about all the good things that are coming to you and what you have accomplished. May you continue to inspire with all your passion and kindness because you make so many people happy and even a better version of themselves, even me. When you feel like doubting yourself, you can believe in me as someone who believes in you and know that I am always here for you.

“As the sun sets and today passes, always remember that you are amazing! You, in your own essence, are the best. I am more than grateful and blessed to witness this each day.

“You know the rest.

“Happiest birthday, Ray.”

At `yun na nga, biglang may mga nagkomento, na galit na galit, at may pagbabanta kay Julie Anne, ha!

Ang pag-thank you ni Rayver kay Julie at sa mga bumati sa kanya ay lalong ikinagalit ng isang fan.

Hindi ko kinaya ang banta, mensahe ni jonasbalijonpanda, na tungkol sa kamatayan, at tila pinalabas pang ‘dead’ na nga ito, dahil sa linyang Julie Anne Penaflorida San Jose 1994-2022. Isang malinaw na death threat `yon para kay Julie, at dapat seryosohin, o ipa-blotter na, ‘di ba?

Na kahit ang pagbati ni Barbie Forteza sa IG wall ni Julie Anne kay Rayver ay pinagkomentohan pa ng masasakit na salita.

“Bobo ka Barbie! Stop birthday! F@C& you!” sabi pa ng isang IG account na loumitchvillaresgalarperquezonc, na patungkol kay Julie Anne.

Anyway, ang mga fan na mismo nina Julie, Rayver ang nag-report sa mga basher, na puro tungkol da ‘death’ ‘kill’ ang mensahe, at galit na galit nga.

Again, dapat ay i-report o ipa-NBI ang mga ganiyang basher, lalo at may pagbabanta na talaga ang mga mensahe nila.

Anyway, mas lamang pa rin naman, at libo-libo talaga ang naaliw, kinilig sa palitan ng lambingan nina Julie at Rayver. Lalo na sa reply ni Rayver sa message ni Julie Anne na…

“Thank you sa lahat-lahay my everyday inspiration. Mahal kita Jules!”

Bongga, di ba?

Agot rumesbak sa mga kalaban ni Daniel

Sinorpresa ni Agot Isidro ang mga manonood nitong Martes (July 19) ng gabi nang pinakilala niya ang sarili bilang abogado at dating guro ni Eloy (Daniel Padilla) sa law school na si Roma Badayos sa “2 Good 2 Be True.”

Abangan kung paano niya matutulungan at ng kanyang associate na si Atty. San Pedro (Elmo Magalona) si Eloy sa kanyang kaso.

Anyway, umulan nga ng pagbati sa IG ni Agot sa kanyang kaarawan. Ramdam mo kung gaano kabuting tao si Agot sa mga kapwa niya artista.

Mababasa ang magagandang mensahe nina Piolo Pascual, Janice de Belen, Lovi Poe, Cherry Pie Picache, Ria Atayde, Rica Peralejo, Bing Loyzaga, at marami pang iba, na ang lahat ay humihiling ng masaya, maligayang buhay para sa aktres/singer.

Happy birthday Agot!