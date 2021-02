Ion tinalbugan si Vice sa kagandahan

Panay na ang kulit, tukso nina Vhong Navarro, Jhong Hilario, kay Vice Ganda para sa Valentine’s day.

Tukso nga nila, mukhang excited na si Vice sa surpresa ni Ion Perez ngayong ‘Araw ng mga Puso’.

Ayaw pa ngang sabihin ni Ion kung ano ang plano niya kay Vice sa Feb. 14. Bet nga niya ang surpresa.

“Ooy, na-pressure, kasi wala talaga siyang balak, hahahaha!” sey ni Vice.

Anyway, ang dami ngang naguwapuhan kay Ion ngayon na long hair na ito. Ang tukso pang iba, mas maganda na raw si Ion kay Vice, ha!

Eh, guwapo naman talaga si Ion, kaya kahit anong itsura ng hair niya, lulutang pa rin ang kaguwapuhan niya. Sabi nga, kung naging babae talaga si Ion, mas maganda talaga siya kay Vice, ha!

***

Bea tinawag na ‘Most Beautiful Bride’

‘Most Beautiful Bride’ ang deskripsiyo ng mga fan, netizen kay Bea Alonzo ngayon. Eh kasi nga, pinost na sa Instagram ang photo ni Bea na naka-wedding gown siya, na gawa ng kaibigan niyang designer, si Carlo Angelo B. Niu (banggoniumanila).

Kagabi (8pm) inilunsad ang video na `yon na may kuwentong, ‘In the beginning’ A Story about the Creator and His creation.’

Perfection. What a beauty. Gandang nilalang. Queen. Goddess.

“I’m so thrilled to announce that my friend (banggoniumanila) is launching his bridal collection ‘In The Beginning’. So proud of you!” sabi pa ni Bea, na kagabi nga ito napanood ng mga fan.

“Thank you for being our lovely muse. It’s both an honor and privilege. You are beautiful inside and out,” sabi naman ni Angelo kay Bea.

Well, kahit naman kasi anong isuot m okay Bea, kahit hindi mo lagyan ng make up, super ganda na talaga.