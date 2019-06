Investment scam sa mga Barangay, gipamonitor- DILG

Mipagawas og direktiba ang Department of Interior and Local Government (DILG) sa mga barangay official nga monitoron ang mga investment scheme sa ilang dapit, aron malikayan nga makabiktima sa publiko.

Matud ni Interior Undersecretary Epimaco Densing III, mopagawas si Secretary Eduardo Año og department order nga nagmandu sa mga barangay officials nga magmabinantayon ug aktibo nga supakon ang mga grupong nalambigit sa mga investment scam.

“It’s important for local officials to be aware of the investments schemes operating in their areas, especially officials in the barangay level. Maglalabas ng direktiba kami sa DILG through Sec. Año… pipirma s’ya ng direktiba na sa barangay level palang kapag meron nang nag oorganize, nagre-recruit na may involve na pera kailangan maireport na po ito sa higher LGUs, sa city hall at municipality at titingnan doon kung nakapag issue ng permit and licenses kasi hindi naman makakapag operate sa LGU ang isang investment company kung hindi sila nabigyan ng permit,” pagpasabot ni Densing.

Gipahimangnuan usab niya ang mga local government officials nga siguradohun nga ang mgatag-iya sa investment companies adunay pagtugot gikan sa hingtungdang ahensya sa kagamhanan sama sa Securities and Exchange Commission (SEC), Department of Trade and Industry (DTI), sa dili pa hatagan ug permit nga maka -operate.

“Kung may permit kailangan maimbestigahan at kung napapatunayan na ito ay kumukuha ng pera at hindi nag ooperate in accordance with their SEC or DTI registration agad dapat po ipatigil or tanggalan ng lisensya,” pagpasabot ni Densing.

Subay niini, nagtuo si Densing nga 20 ka tuig anaa sa investment nga ang operasyon sa KAPA usa ka illigal ug giisip nga investment scam.

“I have never heard of return of investment at 20 or 30 percent per month. That’s clearly a scam,” dugang pamahayag sa tigpamaba sa DILG. (jess campos)