Inuulan ng biyaya: Mga obra ni Direk Louie pantustos sa mga iskolar

Pinaka-busy na direktor yata ngayong pandemya si Direk Louie Ignacio, ha! Aba, katatapos lang ng shooting niya ng My First and Always na ang bida ay sina Ken Chan, Rita Daniela, kasama sina Lotlot de Leon at Richard Yap, at prodyus ng Heaven’s Best nina Harlene, Hero, Herbert Bautista, heto at sabak agad siya sa taping.

“Back to work. Na-miss ko mag-taping. Siyempre thank you sa napaka- bonggang fashion designer na si Avel Bacudio for my beautiful PPE. In fairness hindi mainit, nakaka-relax and feeling safe,” sabi ni Direk Louie na sumabak na nga sa taping ng GMA TV special.

Pero, ang nakakaloka, naisisingit pa niya ang mag-pinta, ha! Imagine, nakabuo siya ng dalawampung obra/painting na magkakaroon na nga ng exhibit ngayong Setyembre.

“Artwork after my 10 long days of shooting. ‘Mountain of Love’. Umuwi akong in love sa film. Happy memories,” sey pa ni Direk na sinundan ng mga hashtags na #newwork #ignacioart #pagsajanfalls #abstractart.

Anyway, mamamangha ka nga sa husay ng mga kamay, isip, mata ni Direk Louie. Na kahit ang isang simpleng puting sapatos, o faceshield ay nagagawan niya ng bonggang art. Na ang isang mumurahing gamit, nagmumukhang mamahalin kapag nahawakan na niya.

At heto nga ang isa pang pasabog sa buhay niya na dapat abangan.

“Dati pangarap lang… Ngayon Nasa MUSEO SANSO na. Samahan niyo naman ako sa aking 9th solo show #DEepexPRESSIONs na gaganapin sa Museo Sanso/Galerie Joaquin simula September 10 – October 7. May Philippine premiere rin ang aking maikling pelikulang #DEepexPRESSIONs sa aking online/Facebook live artist reception sa Sept. 18, 4pm. Maraming salamat po Panginoon at Mama Mary #SupportFilipinoArtists,” sabi pa ni Direk Louie.

Kaya para sa mga interesadong bumili, at makatulong na rin. Bale 20 piraso ang mga obra ni Direk Louie, na puwedeng bilhin ng mga mahihillig sa art. Tumawag lang sa Museo Sanso or Galerie Joaquin, o magpunta sa museum mismo sa San Juan, City, malapit sa P. Guevarra. Ang ilang porsiyento ng pagbebentahan ay mapupunta sa Fundacion Sanso Scholars Fun. Kaya gorabels na guys, nag-enjoy na kayo, nakatulong pa kayo. (Dondon Sermino)