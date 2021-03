Internet speed hindi ramdam – Gatchalian

INOOBLIGA ni Senator Win Gatcha­lian ang National Telecommunications Commission (NTC) na makipag-ugnayan sa mga telecommunications companies para mapadali ang konstruksyon ng bagong cell tower na makapagbibigay ng mas mabilis na internet connectivity sa bansa.

Base sa data ng Department of Information and Communications Technology (DICT) mula February 18, 2021 ay nasa 2,860 permit at clearance na ng 460 siyudad at munisipyo ang naaprubahan habang nasa 848 permit at clearance pa mula sa 264 siyudad at munisipyo ang naantala.

“Habang patuloy ang pan­demya, lumalawak ang pangangaila­ngan natin sa internet connectivity. Mawawalan ng saysay ang pinagsumikapan nating batas kung hindi naman ito naipatutupad. Hindi rin natin ramdam ang naiulat na bumilis na mobile internet speed,” giit pa ni Gatchalian. (Vick Aquino)