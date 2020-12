Internet sa ‘Pinas mas bumilis kahit mataas demand

Patuloy na bumubuti ang internet service sa Pilipinas, batay sa November report ng Ookla, ang global leader sa mobile at broadband network intelligence, testing applications at technology.

Tumaas ng 262.71% ang fixed broadband sa bansa kung saan may average download speed na itong 28.69Mbps kumpara sa 7.91Mbps noong July 2016.

Gayundin, umakyat sa 148.52% ang bilis ng mobile network na may average download speed nang 18.49Mbps mula sa dating 7.44Mbps noong July 2016.

Sa kabila iyon ng lockdown na nagsimula noong Marso 2020 kung saan naging hadlang sa mga telco ang mag-maintain ng mga cell site.

Nagpatuloy ang improvement sa internet speed kahit pa sunod-sunod na malalakas na bagyo ang tumama sa Pilipinas ngayong taon at tumaas ng 500% ang gumagamit ng internet service dahil sa pagpapatupad ng work from home at online class.

Mahigpit na binabantayan ngayon ng mga mambabatas ang performance ng mga telcos matapos atasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang telco service na i-improve ang serbisyo sa pagtatapos ng taong ito.

Samantala, inaasahan pang bibilis ang internet sa bansa dahil nangako ang mga local government unit at Department of Interior and Local Government ng pagtutulungan para mapabilis ang pag-apruba ng mga permit kaugnay sa pagtatayo ng mga cellular tower. (IS)