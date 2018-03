International Women’s Day, hindi lang isang araw

Ngayon sa social media, kitang-kita natin ang mga post tungkol sa empo­wered women. Kabi-kabila ang mga pagsaludo sa mga kababaihan ng ating buhay.

Ngayong Marso ginugunita ang International Women’s Day at ito ang mga araw kung saan napapaalala sa atin kung gaano na kalayo ang narating ng mga kababaihan patungkol sa pagkakapantay-pantay.

Malaki man naabot natin pagdating sa wo­men empowerment, marami pa rin tayong kailangang gawin para mabago ang buhay ng bawat babae at bawat Filipina, lalo na iyong mga nasa laylayan.

Sa Angat Buhay prog­ram ni VP Leni Rob­redo, isa ang women empowerment sa mga nakikita naming paraan­ kung paano tuluyan na­ting mawawakasan ang kahirapan. Kaya simu­la nang mag-umpisa ang Angat Buhay, mga kababaihan – bata at matanda – ang pinagtutuunan namin ng pansin.

Sa mga pinakamalalayo, pinakamaliit, at pinakamahihirap na komunidad, napakaraming single parent na kababaihan na hirap itaguyod ang kanilang pamilya.

Katulad ng kuwento ni Kimberly Balid mula sa Pili, Camarines Sur.

Hindi niya inasa­hang magiging ina sa murang edad na 20-an­yos. Kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral at magtrabaho para mabuhay ang kanyang anak. Sa kabila nito, malakas ang loob ni Kimberly na harapin ang sitwasyon ng taas noo dahil alam niyang kaya niya.

Sabi niya, “Hindi namin dapat masyadong i-down ang sarili namin, kasi isang pagsu­bok lang ito. Kaya magpupursigi ako. Dahil panga­rap kong mabigyan ng magandang buhay ang anak ko, at saka makatapos ng pag-aaral.”

Malaking problema ang teenage pregnancy sa buong mundo. Sa atin pa lang, hindi bumababa ang bilang na ito sabi ng United Nations Population Fund (UNFPA).

Ibig sabihin, mara­ming batang babae ang naaantala ang pagtapos sa pag-aaral o tuluyang hindi nakakapagtapos. Dahil dito, nalilimita­han ang mga oportu­nidad nilang makakuha ng magandang trabaho kung saan apektado ang kanilang kinabukasan.

Nakilala namin si Kimberly dahil sa proyektong pinagtutulungan ng Office of the Vice President (OVP) sa ilalim ng Angat Buhay program ni VP Leni at ng UNFPA na tinawag na­ming Babaenihan.

Sa kampanyang ito, umiikot kami sa buong bansa dala ang mga proyektong nakatutok sa edukasyon, kalusu­gan, at pangkabuhayan ng bawat babae – bata at matanda.

Sa paraang ito, masisimulan nating mai­mulat ang mga batang babae sa kanilang mga karapatang pangkalusugan na magagamit nila kapag nagdalaga.