Intel chief tututukan West PH Sea

Iginiit ni incoming National Intelligence Coordinating Agency (NICA) Director General Ricardo de Leon ang gagawing pagbibigay atensiyon sa West Philippine Sea (WPS).

Sa isang panayam sa telebisyon kahapon ay natanong si De Leon kaugnay ng mga panukala na dagdagan ang ginugugol ng gobyerno para sa pagkuha ng impormasyon kung ano ang nangyayari sa WPS at maiwasan ang pagkagulat ng gobyerno sa pagdagsa ng mga sasakyan ng China sa lugar.

“I really agree that we have to give also focus on the West Philippine Sea kasi any development with our neighbor especially in that area would certainly affect domestic security,” sabi ni de Leon.

Ayon kay de Leon ang mga nangyayari sa labas ng bansa ay maaari ring makaapekto sa Pilipinas kaya dapat din itong bantayan.

“We cannot just isolate ourselves and say bahala na diyan sa ano. That’s the reason why when I assume… we mainstream domestic security so that we can take care of our own homeland and at the same time may outward looking tayo naman,” sabi pa ng papasok na NICA chief. (Billy Begas)