Insurance sa balik-eskuwela sinopla ng Senado

Umapela si Senador Christopher ‘Bong’ Go sa Inter-Agency Task Force (IATF) na simplehan ang requirement para sa mga estudyante sa kolehiyo sa pagbabalik ng face-to-face class.

Ang tinutukoy ni Go, chairman ng Senate health committee ay ang Resolution 164 ng IATF na nagsasaad na tanging mga fully-vaccinated na mga estudyante lamang na may insurance coverage ang pinapayagang sumali sa in-person classes sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1.

Ang mga unibersidad at kolehiyo sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1 ay maaring magsagawa ng physical class sa full capacity.

Subalit iginiit ni Go na ang insurance requirement ay hindi dapat manggaling sa private provider dahil ang mga estudyante na edad 21 pataas ay maaring makapag-enroll sa PhilHealth kung wala silang kakayahang magbayad ng mataas na premium.

Samantala, ang mga estudyante na edad 21 pababa naman ay makukonsidera bilang dependent ng kanilang mga magulang o ‘di kaya’y kanilang legal guardians.

“‘Yong insurance naman po, hindi dapat private. So ibig sabihin, PhilHealth insured ka diyan. Dahil mayroon ka ng PhilHealth, ‘yong mga 21 years old and above eh miyembro ka na po. Indigent ka, miyembro ka na po,” sabi ni Go sa isang interbyu.

Kasabay nito, hinimok ni Go ang mga estudyante na samantalahin ang PhilHealth insurance, na nakapaloob sa Republic Act 11223 o Universal Health Care Law.

Binigyang-diin pa ng senador na ang mabakunahan laban sa COVID-19 ang pinakamainam na insurance para maprotektahan ang mga Pilipino laban sa virus. (Dindo Matining)