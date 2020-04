Insurance ng mga medical worker P.5M na

Makakatanggap ng P500,000 life insurance mula sa Government Service Insurance System (GSIS) ang medical frontliner na hindi papalaring makaligtas sa bagsik ng coronavirus disease 2019.

Inihayag ito ni GSIS President Rolando Macasaet sa Laging Handa press briefing bilang bahagi ng Bayanihan Fund for Frontliners (BFF) .

Sinabi ni Macasaet na mula sa dating ibinibigay na katumbas na 150% sa life insurance , nagpasya ang Board of Trustees na dagdagan pa ito.

“Lahat ng empleyado ng GSIS may life insurance, if anything happens to them, anybody basta miyembro ng GSIS, 150 % of your salary times 12 is your life insurance.

“Malungkot man itong ibalita, meron na pong pumanaw, mga walo sila. Ang kanilang benepisyo aabot ng nine million sa regular life insurance . Ang ginawa namin dinagdagan pa namin ng P4.5 million so roughly aabot sa 13-14 million ang benefits ng walo. So bawat isa sa walo ay makakatanggap ng mahigit isang milyon hanggang P1.8 million,” dagdag ni Macasaet.

Bukod pa aniya ito sa ibibigay ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang milyong piso. (Aileen Taliping/Sarah Asido)