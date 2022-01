Instant ayuda sa mga tourism worker ‘pag may kalamidad isusulong

Isusulong ng Turismo Isulong Mo Partylist (TURISMO) ang pagsasabatas ng “Tourism Welfare Act” na poprotekta sa kapakanan ng tourism workers at entrepreneurs kabilang na ang pagbibigay sa kanila ng “instant ayuda” sa panahon ng kalamidad.

“Mahigit limang milyong Filipino na naghahanapbuhay sa industriya ng turismo ang naapektuhan ng Covid-19 pandemic crisis at gayun din ang dinanas sa pagsapit ng kalamidad tulad ng pagbabagyo. Kinakailangan na may nakahanda na tulong para sa mga miyembro ng tourism sector at kanilang mga pamilya,” sabi ni TURISMO first nominee Wanda Tulfo-Teo.

Ang pagpapasa sa Kongreso ng “Tourism Welfare Act” ang magbibigay-proteksyon sa mga manggagawa at maliliit na negosyante sa tourism industry sa panahon ng pandemya at kalamidad, pagdidiin ni Teo.

Isusulong din sa pagsasabatas ng “Tourism Welfare Act” ang tourism stakeholder rights, animal and environmental conservation at cultural sensitivity, ayon kay Teo na dating Secretary sa Department of Tourism (DOT).

“Taun-taon tayong tinatamaan ng malalakas na bagyo at libu-libong Pilipino ang nawawalan ng tirahan at hanapbuhay kabilang na ang mga tourism stakeholders. Kailagan na siguruhin na may instant ayuda para sa kanila sa panahon ng emergency,” sabi ni Teo.

Ang TURISMO Partylist members sa pangunguna ni Teo at second nominee Atty. Marco Bautista ay tumulong sa relief operations para sa mga naapektuhan ng typhoon ‘Odette’ sa Visayas and northern Mindanao kabilang ang island provinces ng Dinagat, Cebu, Bohol, Palawan at Surigao.