Mainit na pagbati mga kababayan kong Bicolano! Bago ang lahat, nais kong ipaabot ang aking malugod na pagbati kay Engr. Al Christian Regorgo Gobres na siyang topnotcher (Rank 1) sa October 2021 Chemical Engineer Licensure Exam. Tunay kang inspirasyon sa mga kabataang Bicolano!

Ayon sa kanyang mga kaanak, bata pa lang ay consistent honor student na si Al sa Ibalon Central School sa Legazpi City kaya’t nakapasok siya sa Philippine Science High School-Bicol Region Campus sa Camarines Sur. Mula noon, nawalay siya sa kanyang mga magulang hanggang makapag-aral at makatapos ng engineering sa University of the Philippines – Diliman (UP-Diliman) noong 2020.

Naging panauhin ng programang Tabang Ora Mismo ng Aksyon Co Center at ng inyong lingkod si Engr. Al at ang kanyang ama. Kuwento ng binata, hanggang ngayon ay ‘di pa rin siya makapaniwala dahil hindi siya umaasang magiging topnotcher sa board exam. Makapasa lang daw sya ay malaking pasasalamat na.

Umiiral ang pandemya noong siya’y makatapos ng kolehiyo. Agad siyang sumabak sa trabaho sa Laguna at isinabay rin ang pagre-review para sa licensure exam. Sabi ni Engr. Al, matinding puyat at pagod ang kanyang dinaanan dahil sa pinagsabay ang trabaho at pagre-review. Kaya naman sinikap niyang maging istrikto sa time management.

Iniisip niyang lahat ng paghihirap ay mayroong katapusan kapag siya’y nakapasa sa board exam. Siyempre, kasabay rin ang parati niyang paghingi ng tulong sa Poong Maykapal.

Nakakabilib ang kuwento ng buhay ni Engr. Al kaya naman nagbigay po ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ng certificate of recognition dahil sa kanyang “excellence, hard work and achievement” sa pagkamit ng pinakamataas na rate na 84 percent sa October 2021 Chemical Engineer Licensure Exam.

Ang sertipikasyon, kalakip ang P5,000 cash mula sa Ako Bicol Party-list ay tinanggap ng ama ni Al. Maluha-luha si Ginoong Gobres sa tagumpay ng kanyang anak. Lahat naman po ng magulang ay maiiyak sa galak kapag nakitang nakapagtapos ng pag-aaral ang iyong anak, lalo pa’t naging topnotcher sa board exam.

Bukod kay Engr. Al, Binabati rin ng iyong lingkod ang lahat ng nakapasa sa nakaraang Chemical Engineer Licensure Exam, lalo na ang 12 mag-aaral ng Bicol University na naging ganap nang inhinyero.

Asahan po ninyong patuloy ang pagtulong ng inyong lingkod at Ako Bicol Party-list sa mga mag-aaral sa Bicol Region.

Malugod ko ring ibinabalita sa inyo na pinangunahan ng Ako Bicol Party-list noong Setyembre 29, 2021 ang blessing at inagurasyon ng dalawang palapag na school building sa Banquerohan Resettlement Elementary School sa Legazpi City. Nawa’y makatulong ito ng malaki kapag muling nagsimula ang face-to-face learning.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!