Inspirasyon sa Centennial Song

Sa 2021, ipagdiriwang ang Kinsentenaryo o ang ika-500 taon ng kagitingan at tagumpay ni Lapulapu sa Mactan laban kay Ferdinand Magellan noong 1521. Isa sa mga malaking nagdaang pagdiriwang natin ay ang mismong ika-100 taong birthday ng bayan: Ang Philippine Centennial. Maaalala ng mga bata noon ang Centennial Song na ating inawit noon, ang ‘Mabuhay ka, Pilipino!’ na sinulat ni Dante M. Beriong. Isinalaysay niya sa akin ang kuwento sa likod ng kanyang komposisyon. Nagsimula siya sa mga linyang “Sandaang taong kasaysayan ang lumipas, kalayaang pinaglaban bukambibig mong binibigkas, kasarinla’y nakamtan dahil sa dugong ibinuwis kasama ng mga luha taghoy pagod at hinagpis.”

Ayon sa kanya, ang mga ginamit niyang salita, mga “Pilipinong-Pilipino na mga ‘words’” na nagpapa­kita ng “continuum ng emotions:” “Iba’t ibang levels ng kahirapan ang naramdaman ng iba’t ibang indibidwal. Hindi naman pare-pareho: yung iba nagbigay ng dugo; yung iba pagod na pagod na; alam mo yung iba ‘pag hinabol ng Hapones, pagod na. Yung iba naman ‘hopelessness that they were fighting a war’ na wala nang mapuntahan na. May hinagpis pa, may taghoy pa na umiiyak pa na ‘ano ba ito?’”

Ngunit dahil nga ang kuwento ng isandaang taon ay hindi naman naabutan, humanap siya ng mas malapit na #hugot para kuhanan ng inspirasyon para sa kanta. Sabi ni Dante Beriong, “Pinakamalapit na ‘appreciation of freedom’ ko was ‘the Japanese occupation.’ …Naalala ko yung tatay ko [Emiglio Beriong] kasi beterano siya ng World War II, ‘he was very young when he joined the USAFFE,’ mga ‘fifteen years old.’ Kaya hindi siya naging ‘officer’ kasi very young siya but he was well-loved by his superiors. Kinuwento niya sa akin, bata pa siya, nakikipagbarilan sila sa mga Hapon ‘and they liberated a part of Antique and they have to suffer, my old folks have to evacuate’ doon sa malayong lugar para mapalayo sa Hapon, yung uncle ko namatay dahil binaril yung kabayo niya nahulog sa bangin. So yung mga naiisip ko nung panahon na iyon doon ako magsisimula.”

Ang kanyang ama kapagdaka ay naging isang corporate secretary ng isang kompanya ng sigarilyo sa Maynila. Ayon kay Dante, “’My father was the one who brought taekwondo in the Philippines, and incidentally also, I was the first Filipino child black belt in taekwondo.” Pinakiusapan siya ng boss niyang Koreano na tulungan siyang ipakilala at iparehistro ang taekwondo dito noong maagang 1970s.

Kaya Manileño raw sana siya. Kaso nakilala ng kanyang ama si Evelio Javier na kumakandidato na gobernador ng Antique noon. At dahil nais niyang patakbuhin ang Antique bilang isang CEO, inanyayahan niya ang ama ni Dante na umuwi na upang samahan siya sa paglilingkod sa kanilang lalawigan

Siya ang inspirasyon sa likod ng Centennial Song. Abangan ang ikatlong bahagi ng kuwento.