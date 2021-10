Insentibo kesa pa-raffle sa mga bakunado

Sa halip na magpa-raffle, nanawagan ang isang solon na magbigay na lamang ng insentibo sa mga magpapabakuna laban sa COVID-19.

Ayon kay House Committee on Ways and Means chairperson at Albay Rep. Joey Salceda dapat ding padaliin ng gobyerno ang pagpaparehistro ng mga nais na magpabakuna.

“The problem is not the lack of some probability of winning a big prize. The problem is for many they have to skip a work day just to get jabbed. For the average wage worker, that will cost them the day’s pay,” sabi ni Salceda.

Inanunsyo ng Department of Health at Philippine Charity Sweepstakes Office ang pagsasagawa ng raffle para sa mga nabakunahan.

Iminungkahi ni Salceda na bigyan ng katumbas na arawang sahod ang mga magpapabakuna upang walang mawalang kita sa mga no-work no-pay na empleyado. (Billy Begas)