INP: Patuloy sa paghatid ng inspirasyon

Katatapos lang ng mga buwan ng gradua­tion at ngayo’y may libu-libo na namang mga kabataang tatahak sa bagong kabanata ng kanilang buhay.

Iba’t iba ang hamon sa mga estudyante para makatapos. Iba-iba din ang hinarap ng ating mga kabataan para lang matupad ang kanilang pangarap na mas magandang buhay.

Gaya ng kuwento ni Riel Gutierrez na isa sa mga nagsipagtapos ngayong 2019.

Kasama namin sa radio show ni VP Leni Robredo ang bagong graduate ng AB Psychology mula Ateneo de Manila University, at cum laude na si Riel Gutierrez.

Malaking bahagi ng BISErbisyong Leni tuwing Linggo ang Istorya ng Pag-asa (INP) segment, kung saan napapakinggan natin ang mga kuwento ng tagumpay ng ordinaryong Pilipino.

Mahalaga ito para mapalitan natin ng usapang nakaka-good vibes ang karaniwang kuwentuhan ng pag-aaway at karahasan sa panahon ngayon. Gaya ng istorya ng tagumpay ni Riel.

Mula grade school hanggang kolehiyo nakapag-aral sa Ateneo si Riel. Janitor ang tatay ni Riel sa Ateneo, at hindi niya sinayang ang pagkakataong makapagtapos sa isang pang-pribadong paaralan.

Pero hindi madali ang karanasan ni Riel lalo pa’t hirap sila sa buhay. Kuwento niya, “Unang-una po siyempre iyong financial [na challenge]. I think that’s the basic level na difference. May mga kaklase ka na 128 ang Crayons, tapos ikaw 8 lang.”

“Tapos pangalawa dahil nga doon nagbubunga doon ang bullying. So bullying na can be subtle, and pwedeng in-your-face. Iyong subtle is iyong things na mayroon sila, wala ka, ganyan, na magkukumpol sila together na talking about what they have iyong ganyan, tapos you’re alienated.”

Ngunit nakaranas man ng pambubully, hindi hinayaan ni Riel na maapektuhan nito ang kanyang pag-aaral. Imbes, ginamit niya ito bilang inspirasyon para lalong magpursigi.

Sabi niya, “Mas naging gritty ako. Gritty meaning na mas lalo akong na­ging matatag, tapos lalo kong pinagbutihan ang pag-aaral ko kasi sabi ko na kung itong bagay na ito hayaan kong maapektuhan, eh di hindi ko na mapapahagalahan ang edukasyon na mayroon ako.”

“So sabi ko, magfocus nalang sa education ko and take leadership positions. So doon nalang sa mga aspeto na iyon na magfofocus, kaysa doon sa bullying aspect,” dagdag niya.

Isa lang ang kuwento ni Riel sa marami pang mga INP stories na ling­go­-linggo nating pinag-uusapan sa BISErbisyong Leni. At dahil alam ni VP Leni na malaki ang inspirasyon na bitbit nito, lalo pang pinalawak ang INP sa pamamagitan ng INP Film Fest (INPFF).

Ngayong sabado ang gala night ng ikalawang INPFF kung saan tumanggap kami ng mga short films na nagpapakita ng pag-asang hindi natitinag mula sa iba’t ibang sulok ng bansa.

Nakatanggap kami ng 98 na short films mula Luzon hanggang Mindanao, pati na galing sa ibang bansa katulad ng Macau at Australia. Dito pumili ng top 10 na siyang maglalaban-laban para sa top 3 at magwawagi ng grand prizes.

Sa pakikipagtulungan ng Ayala Foundation, nabibitbit natin ang mga INP sa mga sinehan kung saan mas mara­ming kababayan natin ang makakapanood—mas maraming Pilipino ang makakatulong sa pagbago ng usapan.

Sabi nga ni VP Leni, “After two years of sour­cing and highlighting positive stories throughout the country, we have learned that there is no shortage of stories of hope on the ground. We just need to give them a voice and a platform, so they can inspire and give hope to others, too.”